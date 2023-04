Abogados Cristianos recoge firmas para prohibir el programa de TV3 del gag ofensivo de la Virgen del Rocío

“Tu apoyo es muy necesario! Estamos recogiendo firmas para que suspendan el programa de TV3 que se ha burlado de la Virgen del Rocío. ¿Puedes firmar tú también?”. Es la campaña en Twitter de la asociación Abogados Cristianos para conseguir firmas con el objetivo de prohibir el programa de TV3 “Està Passant”, que emitió un gag en el que se ofendió a la Virgen del Rocío.

La Fundación Abogados Cristianos ha denunciado por un delito de escarnio a los sentimientos religiosos en los Juzgados de San Feliu de Llobregat (Barcelona) a los humoristas Toni Soler, Jair Domínguez y Judit Martín por la parodia emitida el pasado día 4 en el programa.

En la denuncia, la asociación que preside Polonia Castellanos se queja de que la actriz que interpretó a la Virgen del Rocío, “con un forzado acento andaluz, hizo una representación escarnecedora de los sentimientos religiosos” que califica de “cristianófoba y andaluzófoba”.

Abogados Cristianos -que pide la declaración judicial de los tres denunciados- alude a una de las que considera “frases más ofensivas” pronunciadas por Judit Martín disfrazada de la Virgen del Rodío: “¡Llevo 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda! Porque mientras que me quito el vestido ya se me han quitado las ganas”. Y es que la imitadora se quejaba de que el traje de la Virgen del Rocío era muy aparatoso y “rococó” en comparación con el “minimalista” de la Virgen de Montserrat. “La realización del sketch vejatorio hacia la Virgen del Rocío no deja lugar a dudas: el acto de befa o burla es claro y contumaz”, señalan.