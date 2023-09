Agatha Ruiz de la Prada: «El diseño hoy puede cambiar el mundo»

Bajo el patrocinio de Planeta Formación y Universidades, ayer arrancaron en la Antigua Fábrica Estrella Damn de Barcelona unas jornadas que pretenden arrojar nueva luz sobre los muchos y diversos retos que tiene por delante el mundo del diseño, especialmente pensando en aquellos que se quieren dedicar a trabajar en ese terreno. A la manera de una ágora abierta a todo el mundo, durante dos días, entre ayer y hoy, profesionales y aquellos que quieren hacerse un hueco dentro del sector pueden dialogar y compartir conocimientos. Diferentes talleres, conferencias, mesas redondas o presentaciones son algunos de los ejes de la programación en la edición del FESesDESIGN.

En su primer día, como principal protagonista, el certamen tuvo como protagonista a uno de los grandes nombres del diseño en nuestro país, Agatha Ruiz de la Prada, quien habló sobre emprendimiento, branding personal y diseño. Previamente a su charla, la diseñadora habló con este diario sobre su participación en el encuentro.

«Soy una entusiasta del diseño de toda mi vida. Me parece una de las cosas más bonitas que he hecho, y hace tiempo que no hago, es asistir al Salón del Mueble de Milán. Recomiendo que cualquier persona, sea su profesión la que sea, pudiera ir alguna vez porque de esta manera puedes comprender la felicidad brutal que aporta el diseño», dijo Ruiz de la Prada, apuntando, en este terreno, cuáles son los retos de futuro a los que se enfrenta. «Ahora estamos en un momento muy interesante porque ha entrado todo este factor de la sostenibilidad, por lo que estamos ante un diseño que puede cambiar el mundo, además de ser útil y bonito. Así que estamos en un terreno muy interesante».

En estos dos días de FESesDESIGN, uno de los temas que sobrevuela con fuerza es el papel que puede tener en el mundo del diseño la Inteligencia Artificial. ¿Es una herramienta o un enemigo para los creadores? La diseñadora lo tiene muy claro cuando se le plantea esta pregunta. «Es una herramienta. Le pondré un ejemplo. Cuando venía para Barcelona en el AVE, prácticamente todo el camino ha estado lloviendo, con todos los campos llenos de agua. De repente, he visto un riego por aspersión. Así que si hubiera una Inteligencia Artificial, ese riego no estaría en funcionamiento. Es algo de cajón. Así que nos falta dar el brinco, algo que espero pase pronto, en el que ese tipo de cosas ya no pasen, como que no riegue cuando está diluviando. Creo que van a mejorar muchas cosas, como puede ser en el terreno del reciclaje y mil cosas más en las que la Inteligencia Artificial puede ser fundamental. Estamos a un punto de todo eso».

La creadora recordó que «durante años Barcelona ha sido la capital mundial del diseño. He tenido la suerte de disfrutar muchísimo del diseño catalán». En este sentido recordó, por ejemplo, al mítico Miguel Milá y sus extraordinarias lámparas tan celebradas en todo el mundo. «Hubo un esfuerzo hace 25 años en valorar lo que se hacía en España, con un arte que era muy importante, pero eso ha ido desapareciendo mientras que, por ejemplo, Latinoamérica, está mucho más presente y valorada. Estamos en una situación algo mortecina porque las tonterías políticas han afectado mucho. Ahora es más importante en diseño Madrid que Barcelona», comentó Agatha Ruiz de la Prada quien recientemente ha presentado su última colección en Nueva York y Madrid.

Hoy continuarán las jornadas con dos conferencias a tener en cuenta como son las protagonizadas por la empresa Vicio y la agencia de diseño Morillas.