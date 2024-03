Anna Grau: "Puigdemont está acabado políticamente y él lo sabe"

Cataluña vio nacer a Cs, y su portavoz en el Parlament, Anna Grau (Girona, 1967), confía en que sea también en esta plaza donde resurja un partido que, no hace tanto, era la tercera fuerza política del Estado. Hoy carecen de representación en las Cortes Generales, pero siguen «enfrentándose al independentismo» y esperan hacerlo, con más fuerza, tras las próximas elecciones autonómicas.

Esta semana se ha conocido el acuerdo entre PSOE, Junts y ERC para aprobar la ley de Amnistía. ¿Como puede repercutir esto en Cataluña?

Este acuerdo es una vergüenza, una infamia y un fraude de ley. Yo confío que Europa va a frenar esta amnistía y que no va a llegar a puerto. No obstante, al PSOE le va a pasar una gran factura el hecho de haber claudicado ante sus principios y sus bases por siete miserables votos. Sánchez actúa como el respirador asistido del procés.

¿Cree que el regreso de Puigdemont puede reavivar la llama del independentismo?

Puigdemont está acabado y él lo sabe. Está intentando conseguir una inmunidad penal pero tarde o temprano quedará inhabilitado políticamente tanto por sus acciones como por sus mentiras. Ha engañado tanto a los independentistas como a los que no lo somos, y su figura dentro del independentismo también está cuestionada.

¿Se acabará llevando a cabo el referéndum como aseguran algunos líderes?

Sigo pensando que ese referéndum con garantías es imposible. Otra cosa es poner un tupperware y llamarlo urna. No se va a producir. Europa es implacable respecto a estas acciones y Cataluña no tiene el derecho de autodeterminarse porqué nunca ha sido una colonia y forma parte germinal del reino de España. Si Sánchez necesita intentarlo para seguir en el poder, lo va a intentar, pero no lo va a conseguir de ninguna forma.

¿Hubo terrorismo en el caso Tsunami?

Yo creo que sí. Evidentemente no es lo mismo que un tiro en la nuca, pero intentaron tomar el control del aeropuerto, apoderarse de la torre de control, provocar el caos con vocación disruptiva y causaron, aunque de forma involuntaria, la muerte de una persona. Que las actividades de Tsunami se encuadran dentro del terrorismo es una opinión moral, luego tenemos que ver si coincide con la penal.

Esta próxima semana se votan los Presupuestos catalanes en el Parlament. Cs presentó una enmienda a la totalidad. ¿Por qué son unos malos Presupuestos?

Nosotros no presentamos una enmienda a la totalidad y nos vamos al bar. Hay un trabajo. Estas cuentas son descaradamente antipresupuestarias, hacen ingeniería contable y buscan el aplauso fácil, por ejemplo, aumentando el gasto en educación tras el desastre de PISA. Es una gran decepción que el PSC los apoye, ellos mismos saben que son malos. El papel de Illa como líder de la oposición es reprochable ya que no ejerce como tal. Se amnistían mutuamente los independentistas y los socialistas en las distintas instituciones.

¿Cree que se finalmente aprobarán? ¿Quién salvará estas cuentas?

Ni la alternativa de Junts ni la de los comunes es verdaderamente excitante. Por una parte tenemos el «no a todo», unos Presupuestos más perroflautas, y por otra tendremos unas cuentas con más embajadas, más imposición lingüística.... No sé qué ocurrirá.

La misión de eurodiputados que vino a Cataluña a valorar la educación ha sido acusada por el independentismo de estar sesgada. Las conclusiones de esta misión coinciden con el diagnóstico de su partido. ¿Para qué ha servido? ¿Puede cambiar algo?

Está cambiando el marco mental. Cs ha trabajado para llevar a cabo esta misión de forma exquisita. Yo tuve dos encuentros con la presidenta de la misión, Yanna Toom, y tuve que demostrar las cosas que explicaba. Ella estaba indignada por la situación del castellano en Cataluña, que es muy grave. Veo a los independentistas muy enfadados con este tema y creo que esto refleja el gran valor del trabajo. Nos damos por satisfechos de que una autoridad europea independiente haya puesto de manifiesto lo que llevamos años explicando. La política lingüista catalana es nefasta, hay un retroceso en el uso del catalán y una violación de derechos intolerable.

¿Qué errores cree que ha cometido Cs para pasar de ser la tercera fuerza política en España a no tener representación en las Cortes?

La huella de Cs en la política española ha sido y sigue siendo profunda. Hay una política española y catalana antes y después de Cs. Hubo errores, hubo desgaste de la marca y una situación de polarización. Debemos preservar nuestra presencia en Europa y en Cataluña para poder seguir sirviendo muchos años a los españoles.

¿Por qué un votante constitucionalista de centroderecha debe votarles a ustedes y no a PP o a Vox en Cataluña?

Pueden votarnos personas de centroderecha y de centroizquierda. El factor diferencial de Cs es que tenemos un gran abanico de electores. El PSC ha abandonado a muchos votantes y nosotros también aspiramos a que estas personas estén bien representadas. Nosotros defendemos la convivencia y las mismas reglas de juego para todos, y creo que muchas personas están con nosotros.

¿Descartan investir a Salvador Illa como presidente si los números tras las elecciones lo posibilitan?

Esta es una pregunta para él. Primero habrá que ver si es él el candidato, que está muy contestado. El PSC ha elegido a los independentistas como compañeros de viaje, no somos nosotros los que nos excluimos de firmar acuerdos.

A título personal. ¿Qué objetivos le quedan a Anna Grau por cumplir en política? ¿Estará en la próxima legislatura?

No hago planes. Yo estuve muchos años sin querer entrar en política. Vienen meses complicados, de mucho desgaste personal y mucho estrés. Puse mucha ilusión en las elecciones municipales y no salió bien, constatamos el desgaste de la marca, pero fue una campaña muy bonita y sentí el cariño de la gente por la calle, que es la parte más bonita de la política. Lo reitero, no hago planes de futuro en este sentido.