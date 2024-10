Así es el espectacular ‘Circ Alegría On Ice’ que llega por primera vez a Barcelona

¿Imaginas la emoción de las artes escénicas combinadas con la belleza del patinaje artístico? Desde acróbatas que desafían la gravedad y patinadores profesionales, hasta payasos que te harán reír a carcajadas. Es lo que se encontrará el público en esta impresionante producción que ya ha conquistado a más de 250.000 espectadores desde su estreno en Madrid en octubre del pasado año. ‘Circ Alegría On Ice’, es un espectáculo deslumbrante en el que los intrépidos acróbatas realizarán sus asombrosos números mientras que expertos patinadores ejecutarán piruetas de ensueño sobre la pista de hielo. Un show que promete emocionar a toda la familia. “Es pura fantasía. Una explosión de diversión y emoción”, relata Devid Di Lello, director artístico de la Compañía. Este innovador show tendrá lugar en Barcelona bajo la gran carpa climatizada de Circo Alegría instalada en El Parc del Fòrum del 1 de noviembre al 19 de enero. ‘Circ Alegría On Ice’ se desarrolla sobre una pista de hielo de 150 metros cuadrados. En esta novedosa y ambiciosa producción los más de cuarenta artistas internacionales que participan desafiarán las leyes de la gravedad realizando peligrosas y espectaculares acrobacias a un ritmo vertiginoso y patinando sobre el hielo. “Estos números requieren de gran fuerza, flexibilidad y control por lo que el casting de artistas no ha sido fácil”, explica Di Lello. La compañía de baile sobre hielo proviene de Inglaterra, mientras que los artistas pertenecen a nacionalidades tan dispares como rusa, argentina, polaca, italiana, francesa o suiza. Este espectáculo combina calidad musical, bases creadas y grabadas en un estudio de Miami, voz en directo y efectos especiales de iluminación. Como protagonistas de este gran despliegue técnico estarán los 40 artistas que realizarán números tan sorprendentes como: la rueda de la muerte, equilibristas, trapecistas, magos, roller skater, cintas aéreas, cómicos y, por supuesto, comicidad de la mano de los prestigiosos Payasos Alegría. Gran pantalla Led Los espectadores de ‘Circ Alegría On Ice’ podrán disfrutar de una escenografía protagonizada por una impresionante pantalla de Led de última generación de más de 80 metros cuadrados. Se trata de la pantalla Led más grande de Europa en un espectáculo en gira. “En cada número sucede una escena diferente en pantalla. Es como tener más de 20 escenografías diferentes”, explica el director artístico. “Nos apoyamos en las nuevas tecnologías para ofrecer espectáculos del más alto nivel, como es el que presentamos estos días y con el que ya hemos obtenido grandes reconocimientos en Europa”, detalla Di Lello. Y es que el público se queda sin aliento desde el primer segundo y hasta el final del show. “Las risas, las sorpresas y los momentos inolvidables están garantizados”, asegura Devid Di Lello. Osos polares animatrónicos Y como estrellas especiales de este nuevo show, unos adorables osos polares animatrónicos que se ganarán el corazón de los más pequeños. ¡Estos simpáticos gigantes sobre hielo serán los amigos más queridos de toda la familia! Otros datos En el Circo Alegría trabajan 100 personas entre dirección, equipo de montaje, compañía de artistas, transportistas, etc. En la plantilla del Circo Alegría se hablan más de 15 idiomas y representa una veintena de nacionalidades. 25 trailers y 30 caravanas componen la flota de vehículos. Una escuela itinerante acompaña al Circo en la que estudian los hijos de los trabajadores. El equipo de vestuario se compone de 4 empleados permanentes que realizan gira con el espectáculo. Durante el show tienen lugar casi 200 cambios de vestuario. Cuenta con la pantalla Led más grande de Europa en un espectáculo en gira. El show se desarrolla sobre una pista de hielo ecológico de nueva generación que no consume agua ni electricidad. Emisor: Circ Alegría Contacto: Devid Di Lello 971 593 912 hola@circoalegria.es