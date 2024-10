La Barcelona New Economy Week 2024 arranca con más de 15.000 asistentes previstos

Barcelona ha sido testigo este lunes de la inauguración de la 5ª edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), un evento que se ha consolidado como un punto de referencia en el ámbito de la nueva economía. La ceremonia contó con la presencia de importantes autoridades, entre ellas el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls; y el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro.

La BNEW es un evento multidisciplinar que en esta edición abordará siete grandes temas: Digital Industry, Sustainability, Aviation, Mobility, Talent, Health y Experience. Con estos ejes temáticos, el evento pretende dar respuestas a los desafíos que plantea la nueva economía y fomentar el diálogo entre distintos sectores. Según las previsiones, se espera que más de 15.000 personas asistan al evento, con una participación híbrida que combina un 70% de asistentes presenciales y un 30% en formato telemático. Asimismo, la organización ha confirmado la presencia de 350 conferenciantes de relevancia internacional, lo que subraya el carácter global y ambicioso de la iniciativa.

Además de las mencionadas autoridades, en el acto también participaron el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué. La jornada inaugural se llevó a cabo en las instalaciones del DFactory Barcelona, un espacio clave para la innovación tecnológica en la ciudad, donde se desarrollará el encuentro hasta el jueves.

En su discurso de inauguración, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, destacó que la BNEW nació en plena pandemia, en un momento de incertidumbre global, pero con un mensaje de esperanza y resiliencia. Illa remarcó que esa capacidad de adaptación y superación es una lección que no se debe olvidar, especialmente en un contexto en el que Europa enfrenta numerosos retos.

Por su parte, el ministro Jordi Hereu valoró positivamente el formato híbrido del evento, subrayando que permite "interconectar a mucha gente", independientemente de su ubicación física. Este tipo de interacciones son clave en un mundo globalizado, donde las fronteras físicas ya no suponen una limitación para el intercambio de ideas y proyectos.

El teniente de alcalde, Jordi Valls, hizo hincapié en la importancia de esta edición de la BNEW, especialmente tras la publicación del informe liderado por el expresidente italiano Mario Draghi. Este informe plantea la necesidad de una reindustrialización en Europa, y Valls considera que eventos como la BNEW son fundamentales para afrontar estos retos de manera colaborativa y efectiva.

Por su parte, Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, subrayó la voluntad del evento de "construir algo beneficioso para la sociedad" y fomentar las conexiones entre empresas de diferentes sectores. Navarro señaló que la BNEW no solo es un evento empresarial, sino también una plataforma para impulsar cambios que puedan tener un impacto positivo en el bienestar social.

Uno de los momentos más destacados del evento fue cuando Salvador Illa hizo un llamado a la colaboración entre instituciones y el sector privado, asegurando que es "la única posibilidad" para preservar el modelo de vida europeo. El presidente de la Generalitat insistió en que esta colaboración no solo debe darse entre instituciones dentro de un mismo país, sino también entre diferentes estados europeos: "O lo hacemos juntos o no lo conseguiremos", afirmó con contundencia. Illa también destacó la importancia de escuchar y dialogar, afirmando que la confrontación no es el camino para avanzar.