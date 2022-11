Colau abronca y deja llorando a una estudiante: “Me visto como me da la gana”

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acudido esta mañana a un encuentro con estudiantes de periodismo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que, contra todo pronóstico, ha acabado con un desencuentro dialéctico poco edificante. La alcaldesa ha regañado a una de las presentas por cuestionarle su forma de vestir. “Las primeras imágenes de Ada en el recorrido político eran sobre todo con camisetas más reivindicativas, cosas que daban más las ideas que tenía. Ahora, ¿la ropa más formal refleja una maduración de ideas o una moderación política?”, ha preguntado la joven.

Colau, sin embargo, se lo ha tomado a la tremenda. La alcaldesa ha lamentado que le preguntase por esta cuestión. “Me sabe mal, entiendo la intención de la pregunta, pero me sabe mal que una mujer me pregunte sobre mi manera de vestir y no lo responderé. Sobre cómo me visto y categorizar cómo me visto está fuera de sitio, me visto cómo me da la gana, básicamente”, ha respondido visiblemente enfadada la alcaldesa de Barcelona.

"Entenc la intenció de la pregunta...", diu Colau.



Si l'entén i no és capaç de mantenir les formes, potser que s'ho faci mirar. pic.twitter.com/RTmjuetIxM — (((𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗲𝘁 𝗕𝗿𝘂𝗴𝘂𝗲𝗿𝗮))) (@portet_bruguera) November 24, 2022

La joven de la UPF quedó afectada y se puso a llorar al ver la reacción de Colau. Por eso, ha recibido el apoyo de algunos compañeros y compañeras. Posteriormente, otra alumna compañera de la joven matizó la pregunta y explicó que en ningún caso querían centrarse en la ropa y lo vinculó -la forma de vestir- a una vía más de expresión política. “No visten igual a Pablo Casado que Pablo Iglesias”, ha relatado esta otra chica para visualizarlo y desvincularlo de una cuestión femenina.

Los hechos han ocurrido en un acto en el campus de la UPF, durante la participación de la alcaldesa en el Vermut del Diari de Barcelona, donde ha respondido a las preguntas de los periodistas de este diario y estudiantes de Periodismo. Al término del acto, Colau se acercó a la joven que le había hecho la pregunta inicial y mantuvo una conversación con ella, ya que la afectación era visible.

La reacción de Ada Colau ha provocado el llanto de la futura periodista. Nada más finalizar el acto, la alcaldesa se ha dirigido a la alumna y templado gaitas después del momento de tensión vivido en las instalaciones de la UPF. En esta conversación, Colau se ha disculpado: “Me sabe mal haberte contestado tan impulsivamente”.