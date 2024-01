Carta de Pedro a los Reyes Magos

Perdonad si ni os llamo de usted, ni os pongo lo de «Queridos Reyes Magos», porque a mí los Reyes, qué queréis que os diga, ni fu, ni fa, sobre todo los que se empeñan en hablar siempre de España y de la Constitución. Pero, en fin, pero bueno, Bego me ha dicho que os tengo que escribir para dar ejemplo a los niños.

Como sabéis poco os voy a pedir para mí, porque soy así de generoso y además ya lo tengo todo. Así que me centraré en deseos para mis buenos amigos.

Para Puchi quiero que venga pronto, tengo ganas de darle un fuerte abrazo y aunque eso de Europa está muy bien, me gustaría más abrazarle aquí que fuera, porque los cavernícolas están siempre dispuestos a sacarle partido a todo. Para Oriol, Pere, Gabriel y los suyos, unos buenos resultados electorales, están encantados conmigo y no es plan que esto les pase factura.

Para Arnaldo, tranquilidad, que siga ahí tranquilito y obediente, y no se le pase por la cabeza volver a tirarse al monte, y ya que yo soy tan bueno con él, que me ayude con sus primos de derechas, Andoni y compañía, que ya sé que tienen sus cosas y se pelean por controlar la familia, aunque ya saben que mejor les irá conmigo que con Alberto y su amigo Santi, que es muy chulo. A Yoli me ayudáis a tenerla entretenida, sobre todo con Pablo, Irene, Ione y esos que se creían de verdad que iban a mandar algo, sobre todo después de la que me liaron todos, todas y todes con lo del «sí es sí». Si es posible me echáis también una manita con los jueces, porque están raros y se creen que las leyes tienen que ser interpretarlas ellos, la verdad es que son muy raros y no hay quien les entienda, ¡pues no se creen independientes!

Y a vosotros, vale, podéis seguir haciendo vuestro trabajo repartiendo juguetes, pero no os paséis de la raya porque os llevaremos a una comisión de investigación y os vais a enterar de lo que vale un peine. Me da lo mismo que seáis Reyes Magos, aquí se hace lo que yo digo y si no que se lo pregunten a mis compañeros de partido que pretenden ir de críticos. Ya sabéis que de lo que yo decido no se libra ni Dios. Ya podéis advertírselo al Niño cuando lo veáis.