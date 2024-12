Cataluña registra cada día 168 robos de teléfonos móviles

Los Mossos d’Esquadra confirmaron que cada día, de media, se roban o se hurtan unos 168 teléfonos móviles en Cataluña. Esta cifra es el resultado de un análisis de datos realizado desde enero hasta finales de septiembre de 2024. En total, este año se robaron o hurtado 40.067 teléfonos, incluyendo 8.167 robos con violencia, mientras que la mayoría de los hurtos fueron perpetrados por distracción.

Aunque los Mossos constaron un descenso respecto a las cifras de 2023, cuando se registraron más de 67.000 robos, los datos siguen siendo alarmantes. En 2023 se alcanzó una media de 185 móviles robados cada día, cifra que cayó ligeramente este año, con una media diaria de 168. No obstante, las autoridades advirtieron que aún queda mucho camino por recorrer para erradicar este fenómeno.

Uno de los datos más destacados es el aumento de las detenciones relacionadas con el robo y el hurto de móviles. Durante 2023, los Mossos arrestaron a un total de 2.331 personas por robos y hurtos de móviles. En los primeros nueve meses de 2024, esta cifra ya llegó a 1.550 detenciones. De ellas, 771 fueron por robo con violencia, un aumento notable respecto al año anterior, mientras que 779 personas fueron arrestadas por hurtar móviles.

Otra cuestión importante es el destino de los móviles robados. Según las investigaciones policiales, la mayoría de estos terminales son trasladados al norte de África, en particular a Marruecos, donde son vendidos en basureros o por vendedores ambulantes. Las autoridades han señalado que muchos de los móviles sustraídos, especialmente aquellos con sistemas de localización como los iPhones, acaban en ciudades marroquíes como Rabat o Larraix, y son prácticamente imposibles de recuperar.

Además, las rutas de tráfico de móviles robados se diversificaron. En los últimos meses, los investigadores han descubierto que una parte de los móviles robados acaban en Asia, donde la demanda de piezas de repuesto es alta.

Algunos de los terminales robados son enviados a través de paquetería a países asiáticos, donde los componentes se desmontan para ser vendidos como prendas de repuesto, siempre según el informe policial.

Para evitar ser localizados, muchos de los ladrones realizan a una estrategia bien conocida: apagan los dispositivos robados y los envuelven en papel de aluminio para evitar el rastreo a través del GPS u otras tecnologías de localización. Una vez «desactivado» el dispositivo, el móvil puede ser vendido a redes de receptación de segunda mano o incluso ser enviado a países donde el rastreo es casi imposible.

Por su parte, los abogados y la Fiscalía de Barcelona impulsan una propuesta legislativa para modificar el Código Penal para combatir la multirreincidencia. La iniciativa plantea, entre otras cosas, endurecer las penas para quienes roben móviles, el objeto más deseado de los ladrones.

En estos casos, al tratarse de un hurto –la valoración del objeto no supera los 400 euros– los responsables del robo suelen ser condenados a una pena mínima que se salda con el pago de una multa.

Ante una situación en la que la pequeña delincuencia va al alza –los hurtos aumentaron un 6,5% el último año respecto al 2022– y con 526 personas en la lista de multirreincidentes de los Mossos que acumulan un total de 6.169 delitos a sus espaldas, la abogacía barcelonesa plantea que el robo de un móvil por sí solo suba un escalón en cuanto a su castigo y deje de ser considerado un delito leve para convertirse en menos grave, que lleva aparejado penas de uno a tres años de cárcel y que podría tener un efecto disuasorio entre los delincuentes.

«Es cierto que un móvil, cuando han pasado cuatro días, ya no tiene el mismo valor que cuando lo has comprado, pero en un móvil tienes tu vida, tu privacidad, tu intimidad, lo tienes todo. Además, cuando eres víctima de un hurto no cobras el seguro. Nosotros proponemos que si el robo es de un móvil no sea un delito leve, sino menos grave», explicó el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Jesús Sánchez.

La propuesta quedó recogida en un planteamiento más amplio para reformar el Código Penal y endurecer las penas a los multirreincidentes después de constatar que la modificación aprobada en agosto del 2022 no está funcionando.

Aquella medida cuya base fue la propuesta del Colegio de Abogados de Barcelona, redactada por el abogado Emilio Zegrí, planteaba castigar con una pena más dura a quienes acumularan al menos tres delitos leves de hurto. Aquel delito leve, al ser reiterado, se transformaba en un delito menos grave y podía comportar penas de cárcel.