El PP centra su estrategia en Barcelona en torno a la inseguridad y anuncia una ley contra la multirreincidencia

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la inseguridad como eje central de su estrategia en Barcelona y se ha comprometido a aprobar una ley contra la multirreincidencia en los primeros 100 días de un eventual Gobierno popular. En una comparecencia en el Hotel Lamaro tras reunirse con entidades vecinales y comerciales junto al portavoz municipal del PP, Daniel Sirera, y el presidente provincial, Manuel Reyes, para tratar el tema de la inseguridad, Feijóo ha cargado duramente contra los gobiernos de Barcelona, Cataluña y España, a los que responsabiliza del deterioro de la convivencia en la capital catalana. Además, ha asegurado que, en su estrategia, "la seguridad ocupa un lugar destacado".

“El PP viene a garantizar las libertades y la seguridad. Y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión ética y decente”, ha afirmado Feijóo, quien ha asegurado que “delinquir no puede ser gratis” y que “Barcelona no se merece esta falta de libertad”. Según el presidente del PP, actualmente hay en la ciudad 1.500 delincuentes multirreincidentes, y solo en lo que va de 2025 se han registrado más de 20.000 hurtos, es decir, 214 cada día, según los datos del Ministerio del Interior. “No tiene sentido que se detenga ocho veces al año a la misma persona por el mismo delito y que no ocurra nada”, ha lamentado.

El líder popular también ha denunciado que “el 40% de las okupaciones ilegales de toda España se producen en Barcelona y su área metropolitana” y ha criticado que el dinero público se destine, a su juicio, a “facilitar la okupación” en lugar de combatirla. Ha reprochado al PSOE, Sumar y los partidos independentistas que mantengan bloqueada en el Congreso una ley antiokupación ya aprobada por el PP en el Senado. “Es una falta clarísima de decencia política”, ha sentenciado. "Yo no quiero que en España el Código Penal se haga a medida de los delincuentes, quiero que se haga a medida de los que cumplen la ley", ha expresado.

Feijóo ha alertado de que Barcelona es “la ciudad más insegura de España y la segunda más insegura de Europa después de París” y ha insistido en que “no hay libertad sin seguridad”. A su juicio, los ciudadanos deben poder transitar con tranquilidad, proteger su hogar y usar el transporte público sin miedo. “Barcelona es una ciudad donde se produce un delito cada tres minutos, según el propio Ministerio del Interior”, ha denunciado, subrayando que esta situación “debería avergonzar a todos los responsables políticos de la ciudad”.

El presidente del PP también ha hecho una defensa cerrada del papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. “No sobra ni Guardia Civil ni Policía Nacional. Lo que sobra es delito, okupación e ilegalidad”, ha afirmado, acusando a algunos partidos de promover “consignas ideológicas” que, según él, agravan la inseguridad.

En la misma línea se ha expresado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, que ha denunciado que los vecinos de barrios como el Raval, Nou Barris, el Gòtic o el Besòs viven una situación “insoportable”. “Barcelona debe dejar de ser el destino de los delincuentes”, ha advertido, lamentando que con gobiernos socialistas en Barcelona, en Cataluña y en España, “cada día se producen 260 robos con violencia, 220 hurtos y 3 agresiones sexuales”.

Sirera ha reclamado la incorporación de más de 1.000 agentes de la Guardia Urbana, que actualmente “solo cubren jubilaciones”, y la presencia de 3.000 Mossos d’Esquadra más en las calles, y no en infraestructuras como puertos y aeropuertos, en sustitución de la Policía Nacional y la Guardia Civil. También ha recordado que en 2023, 452 personas fueron detenidas más de 3.500 veces y cometieron más de 9.000 delitos, algo que, a su juicio, solo se explica porque “robar sale gratis” y hay “un mal gobierno que lo permite”.

Tanto Feijóo como Sirera han coincidido en que la seguridad debe ser una prioridad “seria y valiente” y han defendido una política firme para devolver el orden a las calles de Barcelona.