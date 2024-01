ERC y PSC se reunirán el miércoles para hablar de los Presupuestos

La portavoz del PSC, Èlia Tortolero, ha anunciado desde la sede de la formación en la calle Pallars que el miércoles se llevará a cabo una reunión entre su grupo y Esquerra Republicana de Catalunya con los Presupuestos de 2024 como asunto a tratar. Tortolero ha confirmado que el Govern remitió el pasado 1 de diciembre un documento de 1.000 páginas a los distintos grupos acerca de las partidas presupuestarias que plantea el ejecutivo para las Cuentas de 2024 que el PSC afirma que "se están desgranando y estudiando".

A su vez, la portavoz de los socialistas afirma que su formación no se sentará a negociar unos nuevos Presupuestos "hasta que no se cumplan los del año pasado". "Aragonès firmó un documento comprometiéndose a desarrollar el proyecto del Hard Rock, y debe cumplirlo", ha asegurado en relación al principal escollo entre ERC y PSC en esta cuestión. "Esquerra seguirá diciendo que estamos negociando, pero no es la realidad", concluyó Tortolero haciendo referencia al encuentro del próximo miércoles, al que no acudirá Salvador Illa, líder de la oposición en el Parlament, y sí Alícia Romero, la portavoz del grupo socialista.

En cuanto a los decretos que se someterán a votación también el miércoles en el Congreso de los Diputados y que Junts per Catalunya ha afirmado que no apoyará, el PSC pide "responsabilidad y política útil". Tortolero ha asegurado que se trata de unos decretos "buenos y que mejoran la vida de los ciudadanos", y ha pedido a los partidos independentistas que recuerden qué votaron los catalanes en las últimas elecciones generales.