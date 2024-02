ERC rechaza declarar la independencia de Cataluña en el Parlament

Hace tiempo que el independentismo más radical ha dejado de contar con ERC para sus aventuras secesionistas. Más, si estas se pretenden de forma unilateral, pues los republicanos han encontrado la sintonía necesaria en Moncloa para tratar de conseguir la segregación de Cataluña vía acuerdos con el Estado. En esta misma línea ha votado ERC en el seno de la Mesa del Parlament una iniciativa legislativa popular (ILP) registrada el pasado 2 de febrero por parte de la formación extraparlamentaria Solidaritat Catalana per la Independència, que pide que la Cámara declare la independencia de Cataluña haciendo valer la mayoría de escaños de los partidos favorables, teóricamente, a la misma. Esta propuesta ya fue presentada y rechazada en votación hace una década por el mismo partido, que llegó a tener representación parlamentaria tras las elecciones autonómicas de 2010 y del que, a título anecdótico, formaba parte el actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.

La mesa del Parlament ha admitido a trámite el texto con los votos a favor de los tres representantes de Junts -incluida la presidenta de la Mesa, Anna Erra- y el diputado de la CUP, Carles Riera, pero con la sorprendente abstención de la exconsejera republicana Alba Vergés. Fuentes de ERC explican que "la propia ley de iniciativas legislativas populares especifica los ámbitos sobre los que se pueden presentar ILP, y este supuesto no está recogido". De igual forma se pronuncia el informe de los letrados sobre esta iniciativa, mostrándose "desfavorable" a que el órgano rector del Parlament la tramite y no la declare inconstitucional. "Nuestro objetivo es resolver el conflicto político con el Estado y votar en referéndum sobre la independencia, pero la ILP no va en este sentido", explican en el seno de la formación republicana.

La diputada Anna Grau, portavoz de Ciutadans, explica a este periódico que su formación elevará el caso a los tribunales, "que ya son viejos amigos de la mesa del Parlament". Para la parlamentaria, esta iniciativa es "impresentable, ilegal e inconstitucional" y ha lamentado que el órgano rector de la cámara "se entretenga en tramitar DUI fantasmas". Para los socialistas, por otra parte, esta ILP es una "iniciativa extemporánea que persiste en los errores del pasado precisamente en un momento en que la mayoría de la sociedad catalana apuesta por pasar página". "La unilateralidad no ha conllevado nada bueno para Cataluña", concluyen. Los dos representantes del PSC en la Mesa del Parlament votaron, naturalmente, en contra. Ni Vox, ni Ciutadans, ni los comunes, ni el Partido Popular tienen representación en este órgano.

El comunicado de Solidaritat Catalana per la Independència, asimismo, expone que "Cataluña es una nación ocupada militarmente, judicialmente, policialmente, mediáticamente y culturalmente" y considera que "la decisión de declarar la independencia le corresponde al pueblo como titular de la soberanía nacional, y al Parlamento de Cataluña como representante suyo democráticamente elegido". Desde la formación recuerdan que, admitida a trámite la propuesta, se requiere ahora recoger 50.000 firmas durante las próximas semanas para que la iniciativa pueda ser debatida y votada en el pleno de la Cámara, e insisten en que los partidos políticos y las entidades independentistas colaboren con su propuesta. Fuentes próximas a otra entidad independentista sin representación aseguran que este movimiento pretende abrir camino a la lista cívica que presentará la Assemblea Nacional Catalana, y que pretende representar al secesionismo más beligerante ante la "relajación" que consideran que gobierna, en la actualidad, a los principales líderes políticos secesionistas.