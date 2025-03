ERC señala a dos exdirigentes como culpables de los carteles de los Maragall y pide perdón

La 'Comisión de la verdad' que creó la nueva dirección de ERC pilotada por Oriol Junqueras para investigar el caso de los carteles denigratorios de los hermanos Maragall ha señalado como responsables a dos exdirigentes del partido, Sergi Sabrià y Marc Colomer, y se ha disculpado por los hechos.

En el plenario del XXX Congreso que se celebra este sábado y mañana en Martorell (Barcelona), se ha presentado a puerta cerrada el informe de esta comisión, bautizada como 'Comisión sobre las supuestas estructuras paralelas en los órganos de gobierno', encabezada por el exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados Joan Tardà, cuya creación fue unas de las promesas de Junqueras en la campaña de las elecciones internas para elegir la nueva dirección.

Este informe, que no ha dado nombres pero sí los departamentos y cargos que ocupaban las personas implicadas, se ha leído en el plenario ante la militancia y posteriormente ha sido entregado al responsable de Cumplimiento del partido como un elemento más de la investigación que está llevando a cabo este órgano de control formal de ERC, ha explicado en declaraciones a los periodistas el vicesecretario general de Comunicación de la formación, Isaac Albert. "Queda acreditado que hubo esta estructura paralela a los órganos de gobierno, que empezó en 2019 cuando esta estructura se profesionaliza y se entra en una dinámica donde la inmediatez, la voluntad de ser original, dar respuesta rápida acaba generando unas dinámicas perversas", ha indicado Albert.

Al respecto, el informe señala como principales responsables de estas "estructuras paralelas" que dieron lugar a los carteles de los Maragall a Sergi Sabrià y Marc Colomer, en tanto que ocuparon el cargo de vicesecretario general de Comunicación de ERC entre 2019 y 2023. "Había el compromiso de dar explicaciones de los hechos, la militancia reclamaba estas explicaciones, la militancia se merecía poner punto y final, hacer limpio. A veces esto no gusta, cuesta, pero no podíamos hacer ver que no había ocurrido nada", ha justificado Albert, que ha indicado que ahora la dirección está a la espera de los resultados de la investigación tanto del responsable de Cumplimiento como de la Comisión de Garantías.

Albert ha subrayado que "son unos hechos que no deberían haberse producido nunca" y que "esta nueva dirección se compromete a que no vuelvan a repetirse", a la vez que ha explicado que el informe pide disculpas a la militancia, votantes y al conjunto de la ciudadanía.

La intervención a puerta cerrada de Tardà ha levantado ampollas entre cuadros del partido como la exconsellera Anna Simó, que lo ha acusado de proferir "juicios de valor, de parte, incoherencias semánticas y pocas aclaraciones".

Isaac Peraire, exdirigente de ERC, ha anunciado que elevará el informe de la "comisión farsa" de Tardà a los órganos internos del partido, porque a su juicio ha sido un "escarnio lamentable, impreciso, de parte, sesgado, incendiario, irresponsable".

Le ha dado la razón -también desde la red social X- la que fue estrecha colaboradora de Marta Rovira en la anterior dirección de ERC, Marta Vilaret: "Juntos denunciaremos el espectáculo vergonzoso que hemos tenido que vivir hoy".

Ante estas críticas, Albert ha señalado: "Escarnio no, ha habido una comisión que ha hecho una investigación y ha llegado a unas conclusiones, no es un juicio, son las conclusiones de la comisión".