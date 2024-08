ERC también aboga por aplazar la investidura de Illa si Puigdemont es detenido

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado esta mañana que "seguramente será necesario" suspender temporalmente el pleno de investidura del socialista Salvador Illa, a quienes los republicanos finalmente apoyarán, si se produce la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien ha reiterado en los últimos días su intención de regresar a Cataluña para estar presente en el pleno, que se celebrará el próximo jueves o viernes. Así lo ha comunicado Vilalta en una entrevista en TV3 tras trasladar en la ronda de consultas al presidente de la Cámara, Josep Rull, que el PSC puede contar con los 20 diputados de ERC para liderar el próximo ejecutivo catalán. "La eventual detención de Puigdemont -el escenario más probable en estos momentos- no cambiará nuestro apoyo a la investidura de Illa", ha dicho la dirigente republicana, "pero coge mucho peso la opción de suspender o aplazar el debate". "Las instituciones catalanas no pueden estar sujetas a los tiempos del Tribunal Supremo", ha criticado la portavoz, calificando de "grave" la situación y matizando que, eso sí, la investidura deberá retomarse "lo antes posible", dado que si el próximo día 26 de agosto no hay nuevo presidente Cataluña deberá automáticamente volver a elecciones.