Feijóo acepta que Cataluña necesita otra financiación pero se desmarca de lo pactado por el PSOE y ERC

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado que no se siente comprometido con los posibles acuerdos en materia de financiación que puedan salir de la comisión bilateral Estado-Generalitat del próximo lunes. "Eso no es más que un parche condenado al fracaso", ha afirmado en referencia al pacto de investidura al que llegaron el PSC y ERC para investir a Salvador Illa, en que la Generalitat se comprometía a negociar con el Estado una nueva financiación para Cataluña.

Feijóo ha defendido que lo necesario es crear un sistema de financiación duradero, fruto de un acuerdo sólido: "Eso es lo que me compromete, los sistemas de financiación pactados, no los que se imponen por la necesidad de un Gobierno sin mayoría que intenta mantenerse en el poder", ha declarado en una rueda de prensa en Barcelona.

A su juicio, el espacio adecuado para negociar este tipo de cuestiones es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y no una reunión entre dos miembros de un total de veinte que integran dicho órgano. Por eso, cree que lo que se trate en esa comisión quedará simplemente en una conversación, ya que, según ha dicho, "no se puede pactar aquello para lo que no se tiene ni capacidad de acordar ni de comprometerse legalmente".

"Ni la ministra ni la vicepresidenta pueden transferir el 100% de un tributo a una comunidad autónoma, y ningún presidente autonómico tiene legitimidad para asumir ese tipo de compromiso si no es en el marco del CPFF", ha remarcado.

Feijóo también ha asegurado que la ciudadanía catalana es más solidaria que algunos de sus dirigentes, y ha advertido que el Ejecutivo central "no puede seguir arrodillado". Ha recordado que el sistema de financiación actualmente vigente fue fruto de un acuerdo entre el tripartito catalán y el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue llevado al CPFF.

Por eso, ha reclamado que cualquier acuerdo al que se llegue el lunes también pase por ese órgano, ya que desea conocer la opinión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y del presidente de Asturias, Adrián Barbón: "Del resto de presidentes ya conozco su postura", ha añadido.

Feijóo ha reconocido que Cataluña necesita más recursos económicos, y ha asegurado que los obtendrá en un espacio de diálogo donde se pueda llegar a consensos, “no en una sala enfrentada al resto del país”.

"Esto no es una solución para Cataluña, es un atajo. Y no se puede vivir a base de atajos: hay que actuar con transparencia, con debates y con pactos. Esto no es un pacto, es una imposición", ha concluido.