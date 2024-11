El Govern conmemora los 150 años de la muerte de Marià Fortuny con actos, exposiciones y debates

El Govern conmemorará los 150 años de la muerte del pintor Marià Fortuny con el Any Fortuny, que se alargará hasta 2025 e incluirá un "amplio calendario" de actos, exposiciones y debates, informa la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural en un comunicado este lunes. El comisario del Any Fortuny y jefe del Gabinete de Dibujos y Grabados del Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac), Francesc Quílez, ha explicado que es "una oportunidad para rendir homenaje y revisar la obra de quien fue considerado el mejor pintor catalán del siglo XIX y el más internacional de todo el período". La conmemoración del Any Fortuny tendrá como epicentro Reus (Tarragona), ciudad natal del pintor, con una programación de conferencias, ciclos, mesas redondas y exposiciones como 'Marià Fortuny. Una biografía sobre papel' o 'Fortuny, la observación de la naturaleza'. También hay actividades previstas en otras ciudades de Catalunya y en poblaciones vinculadas a la vida profesional de Fortuny como Madrid, las ciudades italianas de Roma y Nápoles o Tetuán (Marruecos). El acto de inaugural se celebrará este jueves 21 de noviembre a las 19 horas en el Teatre Fortuny de Reus con la presencia de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, además del comisario Francesc Quílez.