«Hay una cronificación de la pobreza entre las familias becadas de Cataluña"

La Fundació Pere Tarrés ha dado a conocer los datos del informe anual sobre las condiciones de vida de las familias que ha becado para que sus hijos puedan disfrutar de actividades de ocio durante el verano, el cual refleja una preocupante cronificación de la vulnerabilidad.

¿Cuál es la situación socioeconómica de las familias que solicitan la beca? ¿Es similar a la de ediciones anteriores?

Ha empeorado respecto a años anteriores, sobre todo, se ha cronificado más la situación de pobreza y eso se ha traducido en un aumento del número de familias, casi el 50%, que sufre pobreza severa, un porcentaje nueve puntos por encima respecto al del año pasado. Por otra parte, casi el 70% de las familias se encuentra baja el umbral de pobreza, un punto más que en 2024, y un 20%, en situación de pobreza extrema. En general, todo apunta a una situación de cronificación de la pobreza en estas familias. Y estos datos no varían mucho respecto a lo que apunta la Generalitat. El IDESCAT indica que la pobreza infantil está ya alrededor del 34%, lo que significa un punto más que el año anterior y la pregunta, que incluso en presidente de la Generalitat se hace, es ¿qué está pasando cuándo hay un crecimiento económico importante, superior al 3%, del PIB en Cataluña, y la pobreza no revierte, sino que se incrementa más?

¿Y qué es lo que está pasando? ¿Sabría responder usted a esta pregunta?

Tiene que ver con el incremento de los gastos, sobre todo en relación a la vivienda, que es un tema que afecta mucho a la economía familiar. Los alquileres y el precio de la vivienda se han disparado y muchas familias, con los salarios que tienen, no pueden acceder a una vivienda o han de dedicar muchos recursos a la misma, lo que va en detrimento de otras posibilidades. Además, no hay que olvidar que en los últimos años la inflación se ha disparado y esto ha penalizado la economía de las familias. Es decir que las familias no pueden seguir el ritmo que ha ido marcando la economía: gastos de vivienda, inflación... y lo que hacen es recortar los gastos más superfluos o innecesarios como pueden ser estas actividades socioeducativas, que nosotros consideramos cada vez más importantes en la educación integral de los niños.

Y los ingresos medios de estas familias no ayudan a revertir la situación

Los ingresos son claramente insuficientes para los gastos que tienen. La renta media por unidad de consumo de estas familias es inferior a la mitad de la media de Cataluña, que es de 16.500 euros aproximadamente, mientras que en estas familias esta renta media por unidad de consumo es de 7.100 euros.

En un momento de serias dificultades para acceder a la vivienda, ¿cuál es la situación a nivel residencial de estas familias?

El 75% no tiene un piso propio y por lo tanto vive en situación de alquiler de vivienda o incluso de una habitación y en algunos casos están ocupando algún tipo de vivienda porque no pueden hacer frente a los gastos que esto supone. En otros estudios que hemos hecho hemos visto que entre un 15% y un 20% de las familias becadas vivían todos sus miembros en una habitación, con lo que ello supone para la intimidad, privacidad y desarrollo de los niños

¿Hay algún perfil de familia que se repita con mayor frecuencia?

Las que más son las familias monoparentales, sobre todo monomarentales, es decir que hay una mujer sola a cargo de unos hijos, lo que agrava mucho y cronifica la situación de pobreza. En algunos casos, casi el 16%, hay niños que viven en núcleos con alguna discapacidad, que es un factor discriminatorio porque según el tipo de gasto al que tengas que hacer frente por esa discapacidad. Tiene un grave impacto sobre unas economías ya de por sí muy maltrechas. Por último, indicar que el 31% de estas familias tiene el carné de familia numerosa, de manera que tiene que sufragar los gastos asociados a tres o más hijos.

Y ¿cómo afecta esta realidad a los niños? ¿Cómo es de importante para ellos el poder disfrutar de actividades de ocio en verano?

Les afecta muchísimo. De hecho hay estudios que analizan cómo la situación de estrés, ya sea habitacional, de relación con los padres, por falta de alimentos o por necesidades básicas desatendidas... afecta al desarrollo neurológico de los niños. Y eso puede ser desencadente de algunas patologías mentales. En cualquier caso, eso marca definitivamente la vida de estos niños y niñas y por tanto, es importante que ahora, que es cuando son niños, se puedan atender al máximo estas situaciones y llenarles los bolsillos de experiencias positivas y gratificantes, que den un sentido a sus vidas, así como competencias y habilidades para salir con éxito académico, laboral , relacional... En este sentido, que los niños puedan disfrutar de actividades de ocio en verano es imprescindible. De hecho, que un niño no pueda disfrutar de las mismas pueda acabar incluso afectando a su autoestima, porque no entiende por qué él no puede participar de estas actividades y otros sí pueden. Nosotros proponemos que el verano sea un momento de oportunidades, de estímulo, enriquecedor para todos estos niños, que les permita tener experiencias de aprendizaje en todos los sentidos de la vida. La educación en el tiempo libre ha de ser un derecho más, porque muchas de las competencias y valores que se están pidiendo a los ciudadanos en el siglo XXI, donde se pueden trabajar y desarrollar es en estos espacios de educación fuera de la escuela y del aula. Aprenden competencias lingüísticas, a relacionarse, a hacer ejercicio físico, a tener más iniciativa y trabajar en equipo...