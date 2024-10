Heather Langenkamp cree que 'Pesadilla en Elm Street' fue un filme "muy único"

La actriz Heather Langenkamp, que encarnó a Nancy Thompson en las primeras películas de 'Pesadilla en Elm Street' con sus míticos enfrentamientos con Freddy Krueger, ha asegurado que el filme de Wes Craven fue "muy único" y que su director ha sido cada vez más apreciado con el paso de los años. "Por primera vez el monstruo es algo que está dentro de nosotros y no es algo externo, así que es todavía más difícil de derrotar, de superar", ha asegurado la actriz en una entrevista de Europa Press durante el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, en el que en la tarde de este lunes recibe uno de los premios Máquina del Tiempo. Ha afirmado que, en un principio, la película solo pareció un entretenimiento, pero que a lo largo de los años Craven demostró que en la película -que celebra 40 años- estaba lidiando con muchos "niveles psicológicos".

Para ella, el guion de la película tiene mensajes importantes sobre "cómo enfrentarse a los miedos y cómo la sociedad se está perdiendo de muchas maneras", escrito de una forma sutil, y ha afirmado que Craven ha sido visto con el tiempo como un maestro con el tiempo y sus películas han superado el examen del tiempo. Ha explicado que entre los personajes de Nancy y Freddy Krueger había "un respeto mutuo en la batalla" porque se trata de la única persona a la que el asesino en sueños no puede descubrir cómo matarla. Ha afirmado que otros monstruos del cine del terror solo llegan y matan a sus víctimas, pero que en el caso de Nancy y Freddy es otra cosa e "involucra un entendimiento más intelectual entre ellos".

Preguntada por la presencia de la mujer en el cine de género, ha afirmado que el hecho de que cada vez haya más directoras y productoras es "una progresión natural desde el gran cambio en la sociedad" en la que cada mujer siente que su vida es suya. Ha afirmado que en el cine han existido siempre personajes femeninos fuertes, como el de Dorothy en 'El mago de Oz', aunque hubo un tiempo que no pudieron ejercer ese poder, y que ahora le reconforta ver a mujeres como productoras que es "donde está el poder real". Ha subrayado que la igualdad que se produce en el mundo "no existe todavía" de forma completa en el cine de género, en el que aún falta un monstruo femenino icónico, que ya no haría necesario hablar si es un hombre o una mujer quien lo interpreta sino solo hablar de lo icónico del personaje. La actriz recibe la noche de este lunes uno de los premios Máquina del Tiempo del Festival de Sitges, un galardón por el que se siente muy honrada, aunque ha bromeado que se siente "un poco impostora" por que han pasado tantos años desde que interpretó a Nancy que tiene que recordar.