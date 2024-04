La hora de los veteranos

Las relaciones entre juristas, son como entre las de los alfareros, los diseñadores de moda, los médicos, un mundo en el que nos relacionamos entre nosotros, pero que en el momento de trabajar podría hacerse un símil con un partido de fútbol.

El fiscal viste de negro, el abogado viste de negro y el juez vestido de negro decide quién ha ganado el partido, el abogado y el fiscal pueden ser hermanos pero si se la ha de colar se la cuela, el juez puede haber salido de copas con el fiscal o el abogado porque se mueven en el mismo mundo, pero si le ha de quitar la razón en la sentencia se lo argumenta y se la quita.

Lo que sucede es que la justicia es algo más seria que el fútbol (si por serio debemos entender trascendente, porque hay quién considera que no hay nada más importante que el fútbol), por eso tiene unas reglas que empiezan en la propia elaboración de la leyes.

Las leyes las elabora el poder legislativo, pero el Estado consciente que los legisladores expertos jurídicos no son la mayoría, establece unos trámites con la elaboración de informes, dictámenes, etc, de auténticos expertos, sean los letrados de las Cortes, sea el Consejo General del Poder Judicial, sea el Consejo de Estado etc. Es decir el legislador legisla, pero asesorado por expertos, esto es lo normal, es lo que dice la ley y lo que debería ser.

En España hay un señor experto en todo que se llama Pedro Sánchez y que no considera necesarios esos dictámenes, como experto en derecho calificó de rebelión lo sucedido en Cataluña y como experto en derecho ha dicho ahora que no fue nada. Don Pedro Sánchez considera que el poder legislativo es ya de por si experto en derecho, como experta era la señora Irene Montero con su ley del “si es si” que ha beneficiado a centenares de agresores sexuales o debe considerar experta en derecho a la señora Noguera que tuvo intención de matricularse y no lo hizo, pero advierte a los jueces que si no aplican la ley como ellos quieren, prevaricaran.

Esta es su hora y su momento pero llegará la hora de los veteranos, don Manuel García-Castellón, don Joaquín Aguirre, o el propio don Manuel Marchena son jueces veteranos, don Javier Zaragoza, don Fidel Cadena, o doña Consuelo Madrigal, son fiscales veteranos, hay otros veteranos por ejemplo los profesores Gonzalo Quintero, Enrique Gimbernat, o Teresa Freixa, que hacen y publican sus propias reflexiones y todos ellos son expertos de verdad.

Los veteranos que en muchas ocasiones discrepan entre ellos y en otras están de acuerdo, pero tienen una cosa en común, el prestigio ganado y no esperar nada de nadie.

Así que pasada la hora de los descubrimientos jurídicos como la malversación buena, el terrorismo que no atenta contra los derechos humanos o la teoría de la éprevaricación judicial de la Sra. Noguera, llegará la hora de los veteranos que saben derecho, y eso ya es otro cantar. Veremos que pasa.