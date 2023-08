El independentismo radical activa su "radar lingüístico": "Ayúdanos a denunciar cualquier cartel en castellano"

La ultraindependentista Plataforma per la Llengua “cierra de vacaciones del 7 al 20 de agosto”, pero avisa que “la defensa de la lengua no se detiene”. Dicen que “te animamos a mantener los ojos bien abiertos y ayudarnos a defender la lengua. ¿Te has fijado nunca en la rotulación que hay en tu pueblo? ¿O en qué lengua son los carteles en tu ciudad? Este verano, escanea el territorio y la lengua de las rotulaciones públicas: en la carretera, a la entrada de los municipios, cuando vayas de excursión... Activa el radar y ayunos a detectar los letreros que incumplen la normativa”.

Añaden que “Te explicamos cómo hacerlo: Haz una fotografía en aquel rótulo que no esté señalizado en catalán y cuélgala con la etiqueta #RadarsLingüístics , junto con la localización. También se puede enviar la imagen al correo electrónico radars@plataforma-llengua.cat.”.

“Haz una fotografía a ese rótulo público que no esté señalizado #EnCatalà. Cuélgala en las redes sociales con la etiqueta #RadarsLingüístics. ¡Indica su localización exacta para que se pueda detectar y corregir!”, reza la nueva campaña separatista.

“No hace falta hacer más: nosotros haremos el resto! Ayúdanos a hacer frente al retroceso de los derechos lingüísticos: ¡detectamos sus vulneraciones y frenamos la involución del catalán en el paisaje lingüístico del país!”, añaden.

Es la iniciativa promovida por la entidad separatista en Twitter y en las redes sociales, y que ha tenido ya docenas de denuncias en las que se ven imágenes de carteles rotulados en castellano, de cualquier tipo de empresa y repartidos por toda la geografía catalana.

Pese a la prohibición del Tribunal Constitucional en 2017, el año pasado, la Agencia Catalana del Consumo de la Generalitat de Cataluña impuso 68 sanciones a locales, bares y restaurantes por no rotular en catalán, mientras que en 2021 fueron 16. Es decir, se cuadruplicaron las sanciones. En 2022 se recaudaron por este motivo 112.606 euros, por 17.350 el ejercicio anterior.

De esta manera, la Agencia Catalana de Consum recaudó 3.344.187 euros en 2021 en sanciones contra empresas que incumplieron con la Ley del Código de consumo, aprobada por el Parlament en 2010 y que obliga a usar el catalán en los servicios y productos que se venden en la comunidad autónoma. No obstante, solo 17.350 euros de este montante se debió a la «vulneración de los derechos lingüísticos».