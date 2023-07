Entrevista exclusiva a Dani Esteve (Desokupa):"El PSOE permite 'okupaciones' de viviendas a cambio de votos"

La empresa Desokupa no deja indiferente a nadie. Amados y odiados, su labor se antoja çmas que fructífera en el país de Europa con los procesos judiciales más largos y costosos para “desokupar” una vivienda. Su líder y cara visible, Dani Esteve, atiende en exclusiva a LA RAZÓN.

- Recientemente habéis lanzado una línea de camisetas con un éxito total, ¿qué lectura haces y que proyectos tienes al respecto?

-El éxito de las camisetas se debe a que hacía ocho años que no sacábamos nada de “merchandising”, y la gente nos lo pedía con locura. Nuestra reputación ha crecido muchísimo, y la gente quiere tener un recuerdo de nuestra marca.

- Sea el que sea, ¿qué esperáis del nuevo Gobierno a nivel de “desokupaciones”?

-No esperamos nada del Gobierno, parece que va a mandar el PP en coalición con Vox, y con el PP no va cambiar nada, es lo mismo que el PSOE, con Vox quizás se pida alguna medida más.

- ¿Cómo es posible que el proceso legal para “desokupar” en España tarde casi tres años y que en muchos países europeos sea de un día o dos?

-El proceso judicial en España se alarga y eterniza precisamente porque es lo que quieren los gobernantes, los que están ahora. Al final son los “okupas” son sus votantes, votan izquierdas y comunismo. “Te dejo okupar a cambio de mi voto”.

-¿Qué protección legal tenéis? Nunca tenéis que ir a juicio y eso dice mucho a favor de vuestros servicios jurídicos.

- No tenemos ninguna protección legal, lo que pasa es que tenemos buenos abogados, y lo más importante, en nuestras actuaciones nunca nos saltamos la ley. Fíjate que nunca han podido sacar un vídeo en el que hagamos algo ilegal, lo otro solo son titulares. Nos viene muy bien grabar todas nuestras actuaciones, así cuando nos difaman o nos acusan de algo, enseñamos las imágenes y todo queda archivado.

- ¿Qué perfiles de “okupas” encontráis?

- Hay de todo un poco. Los más numerosos, el 80 % de los pisos “okupados”, son inmigrantes, magrebíes, dominicanos, y también mucho “perroflauta”, del colectivo usurpador. A partir de ahí, hay un 10 % de personas que realmente necesitan una vivienda para“okupar”. El resto es delincuencia, circo y paripé,

- ¿Qué reacciones acostumbráis a tener cuando llegáis a la vivienda “okupada”?

- De todo un poco. Los hay que se asustan, los hay que son violentos, los hay que les da absolutamente igual todo, y es preocupante que sea lo que más nos encontramos ahora.

- Entiendo que lo más habitual es que no haya violencia.

- Por suerte, casi nunca nos encontramos con casos violentos, quizás son el 5 % de los casos,pero cuando son violentos, son muy violentos.

- ¿Qué pasa y qué hacéis con las casas “okupadas” que son propiedad de gente mayor?

- En la mayoría de los casos, lo hacemos de forma gratuita. Tengo 3 premisas, los abuelos no se tocan, los animales no se tocan y los niños no se tocan, así que a la gente mayor no le cobramos nada.

- ¿Lleváis a cabo más acciones sociales?

- Sí, soy conocido por la asociación Alberto Tres Huevos, que nos dedicamos al acompañamiento de niños terminales, intentamos ayudarles, hacerles más fácil ese camino. Colaboramos con las familias, hacemos y compramos material para los niños con enfermedades raras. Un poco de todo, y también nos dedicamos a rescatar animales.

- ¿Cuál es la finalidad de la lona? ?Qué opináis de que se censure?

- Es una herramienta de márqueting brutal, y nos hemos salido con nuestra intención. Inversión de 50.000 euros, y un impacto mediático de 12 millones de euros, ha sido un éxito total.