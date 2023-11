Una joven de Mataró (Barcelona) consigue una orden de alejamiento de un agresor: "Me dijo que quería follarme y se sacó el pene en plena calle"

Zen iba a casa de madrugada, en Mataró, pero a medio camino, ve a un hombre por la otra acera. Ella sigue escuchando la música por los auriculares y cuando siente una presencia detrás se encuentra el hombre que la coge por el brazo y le dice, literalmente: “Quiero follarte.” Mientras se lo dice, se quita el pene y empieza a masturbarse frente a él.

La joven intentó tomar distancia, pero él la siguió. “En el momento que veo que no podía alejarme de él, saco el móvil y no se me ocurre mejor cosa que hacer que gritar: ‘¿Quieres que llame a la policía o que llame a los vecinos?’” El hecho de que el grabe hace que deje de acosarla, pero en cuanto baja el móvil, vuelve... finalmente ella se va corriendo y consigue llegar a casa, informa el canal 3/24.

“Fue una situación muy estresante y muy angustiosa para mí. Fue muy invasivo y, encima, tuvo una actitud muy agresiva.” No era la primera vez que ella o alguna de sus amigas vivían una situación de acoso sexual en la calle. Sin embargo, esta vez su compañera de piso la convenció de que lo denunciara y la acompañó a la comisaría de Mossos d’Esquadra. Lo que le contaron en la comisaría, le sorprendió: “Me dijeron que en estas situaciones, gracias a la nueva ley, aunque no te haya tocado ni te haya hecho ninguna herida, si te has sentido amenazada por esta persona y en peligro, es motivo suficiente para tomar la denuncia.”

Teresa Planellas, del grupo de atención a la víctima de la región policial Metronord, explica que la ley del “sólo sí es sí” amplía un artículo del Código Penal para incluir el acoso en la calle en concreto. “Es un delito que se contempla, es ese acoso en la calle y es un hecho delictivo, que te persigan o que te pidan realizar cualquier tipo de acto sexual, que te genere una situación de intimidación, hostil... Esto es un delito.” El hecho de que la joven de Mataró grabara con el móvil facilitó la identificación del agresor, pero, desde Mossos, recuerdan que lo importante es protegerse y llamar al 112 para poder activar una patrulla.