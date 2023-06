Juana Dolores denuncia ser víctima de "acoso y explotación laboral"

La poeta y dramaturga Juana Dolores vuelve a los escenarios. Será el próximo 6 de julio cuando se suba al del Antic Teatre de Barcelona con el monólogo "*Hit me if I'm pretty* o la princesa", que, como Dolores contó en rueda de Prensa, es "un meeting feminista". Sin embargo, la obra ha sido concebida en condiciones "de acoso y explotación laboral", como denunció la autora."*Hit me if I'm pretty* o la princesa" es un monólogo que forma parte de una trilogía y que llega después del éxito que ha cosechado en la escena alternativa de Barcelona su anterior obra, "Juana Dolores, demasiado diva para un movimiento asambleario".

El nombre de Juana Dolores ha estado envuelto recientemente en polémicas, sobre todo tras protagonizar una controvertida entrevista con el periodista Xavier Grasset en el canal 3/24. Pero ahora su centro de atención ha sido el Antic Teatre al apuntar que "esa escena alternativa que supuestamente te ofrece oportunidades y, en realidad, te envuelve en precariedad".Es en esta pequeña sala del barrio del Raval donde Juana Dolores se dio a conocer y agotó localidades durante dos temporadas con su primera obra, y donde estrenará la segunda.

En el proceso de creación de este segundo espectáculo, la creadora ha coproducido con Antic Teatre, Grec Festival y Festival Temporada Alta. Sin embargo, no lanzó ningún tipo de reproches a estos dos grandes festivales, uno de los cuales, Grec Festival, enmarca el estreno de "*Hit me if I'm pretty* o la princesa" el 6 de julio, sino que se ha centrado en relatar con detalle los "abusos" de Antic Teatre. "No estoy denunciado sólo mi caso, la precariedad no es sólo mía, si a mí me pasa todo lo que me pasa, ¡imaginaos a mis compañeros de generación menos conocidos!", aseguró. A este respecto, la autora condenó el uso que Antic Teatre ha hecho de la subvención que consiguió para su obra, porque "la ha utilizado para comprar un material que se quedará en el teatro", y el "mísero porcentaje de taquilla" con el que quería pagarle y que ha conseguido aumentar con ayuda de una abogado.La obra estará en Antic Teatre del 6 de julio al 6 de agosto, un periodo excesivo, según la creadora, que ha aclarado que se trata de una obra físicamente muy exigente, de la que no se pueden dar tantas funciones seguidas.