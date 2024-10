Junqueras incorpora a siete alcaldes y exalcaldes a su lista para volver a dirigir ERC

El expresidente de ERC, Oriol Junqueras, ha incorporado a siete alcaldes y exalcades republicanos a su candidatura para volver a dirigir el partido tras el congreso del 30 de noviembre, entre los que se encuentran el alcalde de Amposta (Tarragona), Adam Tomàs, y el de Sant Pere de Torelló (Barcelona), Jordi Fàbrega. Son parte de los 30 miembros de 'Militància Decidim', que aspira a dirigir la formación y que este domingo en un acto en Barcelona ha presentado los nombres que aún quedaban para conformar la nueva Executiva Nacional de ERC si ganan en el congreso. La candidatura también incorpora a cinco exalcades: el de Torrebesses (Lleida), Mario Urrea; la de Ponts, Solés Carabasa; el de Roses (Girona), Joan Plana; la de Gelida (Barcelona), Lluïsa Llop; y el mismo Junqueras, que lo fue de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). La eurodiputada y candidata a presidenta adjunta, Diana Riba, que ha explicado los anuncios de este domingo, ha destacado que la lista quiere aprovechar el "músculo" de los municipios, que representan 327 alcaldías de ERC, más de 2.800 electos y 765 grupos municipales republicanos. Asimismo, ha detallado que no presentan a nadie como candidato a dirigir el Consell Nacional de ERC porque, apunta, proponen que el mismo órgano sea quien decida el cargo.

Otros miembros que se han presentado este domingo son Adrià Guevara, Mar Andreu, Saül Garreta, Núria Calduch, Inés Granollers, Enriqueta Duran, Laila El Gamouchi, Eduard Suárez, Àlex Montornès, Jordi Coronas, Marian Lamolla y Kènia Domènech, que completan los nombres que la candidatura presentó hace dos semanas.

En su intervención, Junqueras ha asegurado que su candidatura "no quiere sustraer a la militancia el derecho a decidir sobre el futuro" de ERC porque, en sus palabras, es la mejor manera de poner la formación al servicio de Cataluña. "Esta es la candidatura de la militancia, de la renovación, de la apertura, del cambio, es la candidatura que debe permitir que la militancia decida", ha expresado. Junqueras ha destacado que la lista es "profundamente municipalista", a la vez que, dice, quiere que sea una propuesta inclusiva e integradora. Preguntado sobre si cambiarán la estructura del grupo parlamentario de ERC en el Parlament si ganan el congreso, Junqueras ha asegurado que, si dirigen el partido, tendrán la responsabilidad otorgada por los militantes para tomar decisiones en momentos oportunos: "Habrá muchos momentos oportunos para tomar muchas decisiones" que, dice, intentarán consensuar.

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y candidata a secretaria general, Elisenda Alamany, que también ha intervenido en el acto, ha criticado que "ha habido mucho ruido" tanto dentro como fuera del partido. Para Alamany, hay partidos políticos que no quieren que ERC vuelva a ser grande y, asimismo, ha señalado a miembros de la actual dirección que "no quieren que se dé voz a la militancia", sin dar nombres. Alamany ha expresado que hay cargos relevantes de ERC que no quieren que Junqueras vuelva liderar el partido, pero que en paralelo, según ella, hay centenares de militantes que sí lo desean. Asimismo, ha remarcado que 20 de los 30 miembros de la candidatura nunca han tenido un cargo en el Govern; que 21 no han sido diputados en ninguna cámara legislativa; y que 25 son o han sido concejales en ayuntamientos, algo que, para ella, significaría una "modernización" en ERC.