Junqueras presenta su candidatura a ERC: "No coseremos heridas que no se hayan limpiado"

La candidatura "Militància Decidim", encabezada por el expresidente de ERC, Oriol Junqueras, se presentó este sábado en un acto celebrado en el Teatro La Pasión de Olesa de Montserrat.

Junqueras inició su intervención agradeciendo el trabajo incansable de la militancia, a pesar de los malos resultados electorales recientes. El público lo aclamó con aplausos y gritos de "presidente".

El exvicepresidente lanzó duras críticas contra aquellos que "se apresuraban a enterrarnos", refiriéndose a la actual dirección de Esquerra liderada por Marta Rovira. Acusó a Rovira y su equipo de tomar decisiones al margen de él mientras estaba encarcelado tras el referéndum del 1-O.

También reprochó a la dirección haber avergonzado a los candidatos y militantes con la polémica de los carteles que vinculaban a los hermanos Maragall con el Alzheimer. "No cerraremos ninguna herida que no hayamos limpiado antes. Tenemos que hacer limpieza", advirtió Junqueras ante más de un millar de personas.

Junqueras también propuso a la exdiputada y concejala de Barcelona, Elisenda Alamany, como secretaria general si su lista gana en el congreso del 30 de noviembre.

En el acto estuvo acompañado por figuras destacadas como el exconseller de Exteriores, Raül Romeva, la eurodiputada Diana Riba, y otros como el exalcalde de Agramunt, Bernat Solé. También cuenta con el apoyo de nombres como el diputado Jordi Albert, el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, y el exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena.

En los últimos meses, Junqueras ha visitado agrupaciones locales de Esquerra para exponer su proyecto y convencer a la militancia de apoyar su candidatura. Su entorno es optimista, defendiendo que su liderazgo es "incuestionable" y que tiene el respaldo de la mayoría de las bases republicanas, aunque su figura también genera cierto rechazo dentro del partido.

Mientras tanto, Marta Rovira, secretaria general de ERC, participó este sábado en un Consejo Nacional del partido donde reconoció errores éticos y morales en las campañas gestionadas por la estructura B de ERC. En su primera comparecencia tras semanas de polémicas internas, Rovira hizo un llamado a la autocrítica y pidió evitar enfrentamientos dentro del partido.

Aunque no mencionó directamente la controversia de los carteles sobre los Maragall, insistió en la necesidad de depurar responsabilidades. Además, lanzó una advertencia al PSC, afirmando que si no hay avances en la soberanía fiscal, no apoyarán los presupuestos.

Rovira instó al PSC a trabajar con determinación para avanzar hacia un concierto económico y una mayor soberanía fiscal para Cataluña, subrayando que el cumplimiento de los acuerdos de investidura será clave para seguir progresando.