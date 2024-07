Leo, entre los 5 nombres de chico más puestos en Cataluña en 2023

Idescat ha publicado este miércoles la relación de los nombres de los recién nacidos en Cataluña en el año 2023 con una sorprendente noticia: el nombre de Leo Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos y canterano y leyenda del FC Barcelona, se consolida un año más entre los cinco que más se repiten en niños, pese a no ser de origen catalán y tampoco tener excesivo arraigo en el resto de España, algo que sí sucede en Argentina, donde nació el ahora jugador del Inter de Miami. El futbolista de Rosario ganó la Copa del Mundo en diciembre de 2022, celebrada en Qatar, un título -el más importante de este deporte- que todavía no había conquistado, lo que puede haber motivado que el nombre de Leo siga entre los cinco más populares -el año anterior, el del Mundial, fue el primero- pese a haberse marchado de Barcelona. A título anecdótico, el futbolista ni siquiera se llama Leo en su carnet de identidad, pues su nombre oficial es Lionel Andrés, e inicialmente se le conocía como Lio en su círculo más cercano. Leo, que en Argentina viene a simplificar el popular nombre de Leonardo, le fue atribuido más tarde, algo que, confiesa el jugador, le gusta; pero también es un nombre per se cuyo origen sitúan algunos historiadores en Grecia, como sinónimo de León.

Tras más de 20 años donde Marc fue el nombre elegido con mayor frecuencia entre los niños -y el año en que lo fue Leo-, en 2023 el más popular fue Jan, nombre curiosamente también relacionado con el fútbol catalán -así se llama Laporta, presidente del Barça- y que confirma la tendencia de los catalanes de decantarse por nombres cortos en detrimento de aquellos con más letras. En cuanto a los nombres de chica, Martina es el nombre que más se repite entre las recién nacidas, siendo también la primera del total con hasta 405 personas que lo llevan. Júlia, con 390, es el segundo más popular entre las chicas y tercero del total, por detrás de Jan -393- y las Martinas. A este le siguen Biel -que ha recobrado una buena tendencia que parecía haber perdido en los últimos años-, Pol y Nil, todos ellos cortos y de origen catalán, que superan holgadamente a los nombres en castellano con alguna excepción como Lucía, también popular en Cataluña. Entre las chicas, especialmente en el área metropolitana, se consolida también Mia como uno de los nombres preferidos de los padres, que asimismo, según releva el informe de Idescat, tienden cada vez menos a repetir nombres, pues crece la diversidad de nombres -también esto favorecido por una sociedad abierta y multicultural como la catalana- y solo 7 de cada 100 recién nacidos comparten nombre, cifra que hace 25 años oscilaba alrededor de los 17.