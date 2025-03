La magia y el misticismo del taller de Zurbarán se instala en las salas del Mnac

Estamos ante un acontecimiento. No, no se trata de una exageración sino de una evidencia porque en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Mnac) nos podemos acercar al taller de uno de los grandes nombres del barroco es pañol como es Francisco de Zurbarán. A partir de la colaboración del Musée des Beaux Arts de Lyin y el Boston Museum of Fine Arts con la institución barcelonesa, se han podido reunir por primera vez en un mismo espacio las tres variaciones de «La visión de San Francisco con el Papa Nicolás V», todas ellas originiales de Zurbarán.

A partir de una cuidadosísima puesta en escena, con una lectura mística que no se olvida de los autores contemporáneos al pintor, se bucea en el misterio de este retrato, profundizando en detalles como la luz o la materia. Una presentación que se deja de efectismos para poder llevar al espectador ante el acto íntimo de mirar un cuadro, ante la belleza de un referente pictórico.

Pero esta muestra, comisariada por Àlex Mitrani y Joan Yeguas, no se limita únicamente a Zurbarán sino que también quiere invitarnos a participar en una conversación: la que mantiene el maestro con autors como Alfons Borrell, Toni Catany, Joan Hernández Pijuan, Josep Guinovart, Antoni Llena, Francisco Martínez, Aurèlia Muñoz, Marta Povo, Antoni Tàpies y Eulàlia Valldosera, todo ello combinando pintura con escultura, fotografía, dibujo o instalaciones.

El punto de partida es la reciente restauración de «La visión de San Francisco con el Papa Nicolás V», bajo el patrocinio de la Fundación Francisco Godia, lo que ha permitido recuperar el que era el aspecto original de la pieza, ayudando al descubrimiento de numerosos detalles que se habían ido tapando por el paso del tiempo. En este sentido vale la pena señalar que ahora podemos contemplar la sombra que proyecta el protagonista, así como el arco superior de una fornícula. No son elementos menores porque también los encontramos en las otras versiones expuestas ahora en el Mnac.

Pero ya que hablamos de variaciones sobre un mismo tema, otra obra de Zurbarán que también forma de las colecciones del Mnac, el llamado «Bodegón con cacharros», tiene otra versión que forma parte del Museo Nacional del Prado. En esta exposición pueden verse juntas por primera vez en Barcelona estas dos pinturas excepcionales.

Zurbarán es mundialmente conocido por su calidad en el tratamiento de la temática religiosa, uno de los referentes en la representación del pensamiento católico en plena Contrarreforma. Con su pincel, el pintor supo convertir en imágenes el pensamiento de algunos de los referentes místicos del momento, como San Juan de la Cruz o San Ignacio de Loyola. En este sentido, vale la pena poder disfrutar de obras de arte de la altura de «Beato Enrique Susón» o «San Francisco en oración».

El director del Mnac, Pepe Serra, agradeció esta semana «la implicación decidida» del Prado en este proyecto expositivo, «hasta el punto de que ha cedido para la ocasión la “Virgen de la Merced con dos mercedarios” (1635-1640), que la pinacoteca madrileña adquirió en enero pasado y que se verá antes en Barcelona que en Madrid».

A ella se le suman pequeñas grandes joyas, como un «Santo Domingo de Guzmán leyendo», de colección particular barcelonesa, así como el magnífico «Agnus Dei», igualmente procedente de manos privadas, ambas composiciones del maestro sevillano y que ahora brillan en las paredes del Mnac.

Los artistas modernos supieron ver en nuestro protagonista a un referente, una estela que valía la pena seguir por su calidad pictórica. «Gran tela gris para Documenta», de Antoni Tàpies y «Homenaje a Zurbarán», de Josep Guinovart, dos impresionantes telas de gran tamaño, dialogan perfectamente con la obra del Siglo de Oro es esta sencilla propuesta expositiva, una sencillez que se hace espectacular.