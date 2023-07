La nueva campaña del independentismo radical quiere recaudar dinero para que los menús de los restaurantes y las reuniones de vecinos sean en catalán

La nueva campaña de la ultraindependentista Plataforma per la Llengua propone interrogantes y cuestiones como “¿Sabes si tienes derecho a hacer las reuniones de vecinos en catalán?” “¿O si puedes exigir el menú en catalán en un bar?” “¿Qué puedes hacer si te niegan la atención en catalán al CAP?”. La respuesta, aseguran está en el Síndic de Drets Lingüístics.

Dicen que este servicio “te ayudará a dar respuesta a todas estas preguntas!. La iniciativa acercará a la ciudadanía el servicio de quejas y consultas lingüísticas que la entidad ofrece desde hace años y que en 2022 recibió más de 2.000 quejas. Ahora la entidad quiere hacerlo llegar físicamente al territorio y darlo a conocer mejor. Queremos que todo el mundo pueda dirigirse a ellos para hacer consultas sobre los derechos de que dispone, informarse y empoderarse ante una discriminación por razón de lengua”.

La entidad ultraindependentista también denunció, por otra parte, que la mayoría de grandes compañías hoteleras con sede social en el dominio lingüístico no tienen la página web en catalán. De las diez compañías “analizadas”, únicamente dos tienen el catalán disponible en la web: H10 Hotels y Catalonia Hotels & Resorts.

Denuncian que “por lo demás, aunque la mayoría tienen webs multilingües con un mínimo de siete lenguas, el catalán no tiene presencia.En cuanto a las principales compañías de las islas Baleares, el Barceló Hotel Group incluye once lenguas diferentes; RIU Hotels & Resorts tiene nueve; Palladium Hotel Group incorpora siete, al igual que Iberostar Hotels and Resorts, y Meliá Hotels Internacional dispone de dieciocho lenguas en su página web, pero ninguna de ellas es el catalán. Grupo Piñero sólo tiene la web en castellano y en inglés.Las compañías catalanas Eurostars Hotel Company y Princess Hotels and Resorts tampoco incluyen el catalán en sus páginas web. La primera dispone de ocho opciones lingüísticas diferentes, y la segunda incluye sólo el inglés, el castellano y el alemán”. Plataforma per la Llengua “se pondrá en contacto con estas compañías para pedirles que incorporen la lengua catalana cuanto antes”.