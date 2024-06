El PSC cede ante el independentismo y Puigdemont podrá votar telemáticamente en el Parlament

El PSC ha cedido una vez más ante el independentismo en una de las cuestiones que más preocupan ahora a ERC y a Junts, el voto telemático en el Parlament de Cataluña de sus diputados fugados. Los socialistas, que durante la pasada legislatura se manifestaron en contra de esta opción -llegando incluso a elevar la cuestión al Tribunal Constitucional-, han cerrado un acuerdo con Junts, ERC, comunes y la CUP para reformar el reglamento de la cámara y que los parlamentarios Carles Puigdemont, Lluís Puig y Ruben Wagensberg no tengan que delegar su voto en un compañero de grupo para poder decir la suya en los debates que se lleven a cabo en el Parlament. El próximo de ellos, sin fecha, será un debate de investidura, que podría darse todavía con los diputados en cuestión lejos de Barcelona si la ley de amnistía no se les ha aplicado aún. Con esta reforma, satisfaciendo también los deseos de la CUP, se permite que los anticapitalistas tengan grupo propio y no deban compartir el mixto con Aliança Catalana, a quienes consideran "fascistas". Por último, esta modificación incluye un cambio en la mayoría cualificada que se exige -ahora, dos tercios de la Junta de Portavoces- para poder apoyar una declaración institucional del Parlament, con el objetivo de evitar el veto de Vox, algo que sí pudo darse en la pasada legislatura.