Quién es el imán okupa que ha provocado los disturbios de Salt: llevaba cinco años sin pagar el alquiler

La localidad gerundense de Salt ha vivido dos noches de disturbios tras el desahucio de un imán subsahariano que, según informaciones de Telecinco, llevaba cinco años sin pagar el alquiler de su vivienda, propiedad de una entidad bancaria. El alcalde del municipio, de ERC, ha señalado que el hombre ya no ejercía como imán, aunque seguía contando con el respaldo de parte de su comunidad religiosa.

El conflicto estalló cuando el imán intentó volver a ocupar la vivienda de manera ilegal, lo que desató una serie de protestas que derivaron en enfrentamientos con la policía. Aunque sectores de la izquierda han intentado presentar los disturbios como una reivindicación del derecho a la vivienda, la realidad contradice esta versión. Según informaciones de Telecinco, el imán no cumplía los requisitos de vulnerabilidad para acceder a una vivienda social. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Salt facilitó un alojamiento a su familia, lo que no impidió que los disturbios continuaran.

El pasado viernes, el imán y su familia, con nueve hijos, fueron desahuciados por orden judicial. La entidad propietaria del inmueble instaló una puerta reforzada, cámaras y una alarma para evitar una reocupación. Sin embargo, el lunes, el imán regresó con otros dos hombres e intentó volver a entrar en la vivienda, activando la alarma y provocando la intervención de los Mossos d’Esquadra, que llevaron a cabo un desalojo inmediato.

Ese mismo día, un centenar de personas, en su mayoría miembros de la comunidad religiosa del imán, se concentraron en protesta y arrojaron objetos contra los agentes. Aunque en un primer momento la situación se calmó, la violencia estalló de nuevo el martes por la noche.

Reacciones del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Salt, gobernado por ERC, ha condenado los desahucios llevados a cabo por entidades bancarias y fondos de inversión, criticando la falta de soluciones habitacionales. No obstante, también ha rechazado los disturbios de los últimos días. Mientras tanto, los vecinos de Salt, cansados de los altercados, han expresado su indignación ante la escalada de tensión en el municipio.

El alcalde, Jordi Viñas, ha señalado que los disturbios han sido protagonizados por personas encapuchadas preparadas para actos vandálicos y no por quienes protestaban contra el desahucio. Viñas ha condenado los incidentes, que en su segunda noche dejaron seis detenidos, tres de ellos menores, además de daños en vehículos y la quema de doce contenedores.

El edil ha explicado que el desalojo se ha llevado a cabo porque la familia del imán no cumplía los requisitos de vulnerabilidad, aunque ha asegurado que ha recibido atención de los Servicios Sociales. También ha indicado que la notificación del desahucio llegó tarde al Ayuntamiento, lo que dificultó la mediación con el propietario del piso. Viñas ha reiterado la necesidad de que la Sareb ceda viviendas vacías a la Generalitat y los ayuntamientos para su gestión social.

Por su parte, la hija del imán ha condenado los disturbios, aclarando que su familia no tiene relación con los altercados y que no apoyaron esos actos. También ha expresado su desacuerdo con que los Servicios Sociales no los consideren una familia vulnerable, pese a tener cuatro hermanos menores.