Ramon Gener gana el Premi Ramon Llull

El músico y divulgador cultural Ramon Gener es el nuevo ganador del Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes, que organiza Columna, con "Història d'un piano", su debut en la narrativa de ficción. La obra se alzó entre la 51 presentadas a la edición de este año fue la que destacó el jurado que en esta ocasión estuvo formado por Carles Casajuana, Pere Gimferrer. Isona Passola, Núria Pradas, Gerard Quintana, Carme Riera y Emili Rosales, que actuó como secretario con voto.

La obra es la historia de un hombre que encuentra un piano, el que siempre había querido deseado, con el sonido perfecto que había buscado. El instrumento lo localiza en una tienda del barcelonés barrio de Gràcia. Todo ello tiene tras de sí a un misterioso hombre llamado Janusz Borowski, de quien se sabe que nació en un bosque al este de Polonia quien advierte al protagonista que no se trata de un piano cualquiera sino de uno muy especial y que debe ser cuidado. Es un piano de cola con número de serie 31887, un Grotian-Steinweg, construido en Brunsvic (Alemania) en 1915. Pero dentro guarda un secreto y será este el que lleve al protagonista a realizar un largo viaje que, a la par, también lo es de la historia europea durante el siglo pasado.

Tras conocerse el fallo del premio, un emocionado Ramon Gener explicó que "pese a que me gano la vida con las palabras, hoy es uno de esos días que no me salen". El ganador explicó que, como origen de su estreno como novelista, "todas las mañanas bajo a mi biblioteca donde está mi piano. Antes de hacer nada, lo primero que hago tocarlo, lo dejo abierto hasta la hora de dormir. Me di cuenta que mi piano me pedía que explicara su historia. Cuando lo compré estaba en muy mal estado. Cuando tuve dinero, al restaurarlo salieron varias cosas, como su número de serie lo que me permitió saber entonces que se había construido en 1915. Con ese secreto empezamos a reseguir su historia, lo que nos llevó a mi mujer y a mi por Alemania, Francia, Inglaterra, Polonia hasta llegar a Barcelona. Es una historia de redención a través de la música". Además del número de serie, en el instrumento también apareció algo más, un secreto que es el que dispara el relato, pero del que el ganador del Ramon Llull no quiso dar detalles.

Gener comentó que "un piano es también un objeto para recordar a los que no están. Así que la novela intenta hablar a través de todas las personas que lo tuvieron antes. Resiguiendo su historia sabemos el por qué de las cosas. Me ha costado mucho y unos cuantos años escribir este libro. Antes había escrito, tengo tres ensayos que son tres aproximaciones a mi mundo. Alguien dijo que escribir un ensayo o un guion de televisión es navegar en un lago, pero una novela es navegar en mar abierto. Es un ejercicio difícil, complicado, pero también bonito".

¿Hay algo de autobiográfico en esta novela? Ramon Gener reconoció que "soy un personaje del libro, pero no es autobiográfico. Es la biografía de un instrumento y de todos aquellos que lo han rodeado en 113 años. Todo lo que se cuenta es real, pero la investigación me llevó a un punto, a un momento y había que llenar los vacíos con ficción". Por eso, agregó que "Història d'un piano" es "toda la historia del siglo XX, con sus guerras y los personajes transitan y mueren por estos sitios, mueren en un sentido porque hay un anhelo de inmortalidad en las cosas. La escritura intenta inmortalizar a todos aquellos que formaron parte de la vida y el carácter del piano".

Pero, por encima de todo, como viene siendo habitual en la carrera de Ramon Gener, con este libro ha querido rendir un especial homenaje a la música. A este respecto añadió que "no hay nadie en el mundo al que no le guste la música. Sin música, como decía Nietzsche, la vida sería un error. La música tiene el poder de hablarnos a cada uno de nosotros y para cada uno de nosotros es diferente. Forma parte de nuestro imaginario privado y luego colectivo".

En nombre del jurado, Gerard Quintana definió el libro como "mayúsculo. Nos ha salvado al jurado. Está muy bien construida, es tan emocionante que queremos saber todo lo que ocurre. Es de agradecer que exista un libro que nos ayude a tomar conciencia de nuestro pasado. Tiene momentos de éxtasis".

La obra ganadora del Llull, premio dotado con 60.000 euros, llegará a las librerías el próximo 6 de marzo en catalán y en castellano, en Columna y Destino, respectivamente.