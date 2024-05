El resultado electoral

Dejo mis artículos escritos los viernes, por lo que el título de este artículo es engañoso. Cuando lo escribo, no tengo ni idea de cómo han quedado los resultados electorales. Además, mis queridos y escasos lectores tampoco se pierden nada, como mucho la tabarra que le doy a mis amigos enviándoles mis artículos que, además, en este caso y por ese evento electoral, igual se publica dos o tres días después. Si, además, partimos de la base de mi ignorancia sobre el mundo político, mi escasa o nula capacidad de comprensión del mismo y, si me apuran, el poco interés que me suscita comprenderán que lleve ya unas líneas sin decir absolutamente nada.Pero hay algo que si intuyo, usted como yo, al día siguiente de las elecciones a lo suyo, es decir a trabajar, entre otras cosas para dar de comer a los que se dedican a la política.

Y, digo yo, que puesto que les alimentamos y no mal, sería de agradecer que en lugar de crear problemas, se dedicaran sino a solucionarlos. Porque la verdad por término medio no los veo yo muy capacitados para eso. Por lo menos dejar que la sociedad los arregle por sus cauces naturales, es decir, sin tirarse los tiestos por la cabeza y con un mejor estilo y deferencia que el que en la política utilizan. Yo, por lo menos, lo tengo así de claro y así lo práctico: luché contra el terrorismo en el pasado cuando había muertos, lucho contra el independentismo aquí en mi tierra donde afortunadamente no los hay, me gano la vida y peleo por lo que creo, de política opino lo menos posible y no mareo al personal salvo con mis artículos.

Ahora bien, puestos a seguir escribiendo y con la libertad que aquí tengo, sí puedo decir que me molestan los insultos horteras sin gracia, las descalificaciones inútiles, la actitud de los protestones oficiales y oficiosos que se quejan de todo y no hacen nada, y el aire de superioridad moral de muchos de nuestros políticos.

Me molesta y me aguanto, pero sigo luchando. La semana pasada mientras daban un debate electoral, yo preferí repasar el borrador del recurso para oponerme a que Puigdemont pueda declarar por videoconferencia. Votaré, miraré el resultado, me iré a trabajar y seguiré peleando por aquello en lo que creo. Así que mejor para ustedes que deje este artículo escrito antes de la jornada electoral. Total lo que yo hubiese podido escribir no habría sido lo más atinado.

Los políticos son muy raros y servidor no les entiende (ni me esfuerzo por ello). Si quieren opiniones certeras sobre el resultado electoral lean a otro.