Tabarnia Concierto Fiscal

Vista la falta de respuesta de la Generalitat a nuestra reivindicación, no me cabe más remedio dada mi condición de Ministro múltiple de Justicia, Energía y Economía (de esto último me acabo de nombrar, con permiso de nuestros Presidentes Sr. Boadella y Sra. Díaz Ayuso), como decía, no me queda más que exponer ante la opinión pública la reivindicación de un concierto fiscal con la Generalitat.

Verán, en Tabarnia somos ricos. Bueno, no todos los tabarneses: aquí hay ricos, pobres y sufrida clase media como en todas partes, pero como territorio tenemos por capital a la mejor ciudad del mundo. Tan es así que ni siquiera la Sra. Colau o la tropa de Puchi, han conseguido acabar con ella. Tenemos unas costas extraordinarias donde vienen turistas de todo el mundo, y más que vendrían si entre los neoprogres y los indepes dejaran de hacer tonterías.

Por si esto fuera poco, nuestra Administración sale gratis. Quiero decir que los ministros no solo no cobramos sino que nos pagamos el autobús o el taxi de nuestro bolsillo. No damos subvenciones a chiringuitos lingüísticos, ni para supuestos estudios de las cosas más raras del mundo, no tenemos Parlamento. Si hiciera falta lo montaríamos con los ciento veinte primeros taberneses que se apuntaran a parlamentarios “gratis et amore”. Cada uno podría escoger su color político, el que quiera rojo, azul, verde, aunque me temo que el amarillo tendría pocos inscritos.

Los tabarneses somos ricos (insisto me refiero al territorio), pero solidarios, lo que sucede es que nos sentimos tan solidarios con un señor de Almendralejo como con uno de Verges o con una señora de Écija tanto como con una de Olot. Así que no estamos dispuestos a que nuestra riqueza la distribuyan los indepes en función de su peculiar concepto de la solidaridad. Queremos que vaya para soldados, policías, jueces, fiscales, maestros etc., pero no para comisarios políticos, ni embajadas de chichinabo.

En definitiva, que somos españoles y nos sentimos solidarios con toda España, como también nuestro pueblo hermano el aranés que tiene lengua propia y no da la tabarra como otros; así que se pongan como se pongan queremos pacto fiscal con la Generalitat, para compartir nuestra riqueza con toda España.

Lo que pasa es que a nosotros todo el mundo nos toma a cachondeo, empezando por nosotros mismos, aunque me dijo un día un periodista indepe que le damos más miedo esta tropa de sujetos encabezados por el Presidente Boadella, con el cariño de la Presidenta doña Isabel, que todos los partidos políticos juntos, y nosotros sin enterarnos.

Y digo yo, mira que si un día nos da por tomarnos esto en serio