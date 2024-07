Trias rechaza ser como Biden y deja el Ayuntamiento para no ser "un tapón" para Junts

El histórico dirigente nacionalista Xavier Trias rechaza "ser como Biden" y, así, abandonará a final de mes la primera línea política y el Ayuntamiento de Barcelona para no ser "un tapón" y que "haya gente de Junts que coja el relevo" y colabore en que su formación sea "grande y potente". "Lo dejo. ¿Por qué lo dejo? Porque no tiene sentido estar en la oposición tres años cuando no me voy a volver a presentar", sostiene en una entrevista con EFE el que fue alcalde de Barcelona entre 2011 y 2015

Xavier Trias i Vidal de Llobatera (Barcelona, 5 de agosto de 1946) ya había dejado la primera línea política cuando su partido le pidió en 2023 que volviese a ser cartel electoral en Barcelona, lo que hizo para ganar las elecciones frente a un socialista Jaume Collboni que finalmente se llevó la vara de alcalde con el apoyo de los comunes y el PP.

Un año después de ganar por segunda vez unas municipales en Barcelona, el presidente del grupo TriasxBarcelona-Junts argumenta: "En este momento yo ya no ayudo a los míos. Necesitan jugar solos, hacer su vida, marcar su perfil político".

"No quiero ser Biden, que con todo el respeto hoy me da un poco de pena. Me quiero ir relativamente bien. Como mínimo de cabeza", reconoce Trias, que añade: "Yo creo que antes de que te echen es mucho mejor decidir que ya basta. He hecho todo lo que había que hacer, ahora lo han de hacer otros".

Para el jefe de la oposición municipal en Barcelona, su grupo no necesita "una persona florero" porque este trabajo "lo tiene que hacer una persona "que opte" a ser alcalde y "deba promocionarse".

"Voy a dejar el grupo organizado, pero esto no es hereditario", ha explicado Trias, que dejará a Jordi Martí como presidente interino de grupo.

Cree que Junts debe decidir "el mejor candidato" para ganar la alcaldía de Barcelona en 2027 y, en todo caso, recuerda que "la única manera de ganar el Ayuntamiento de Barcelona es repetir y repetir", como hizo él.

La imposibilidad de acuerdos con los socialistas

Trias puntualiza no obstante que su voluntad era quedarse en el ayuntamiento todo el mandato, incluso sin ser alcalde, pero si hubiera habido "posibilidades de llegar a acuerdos". "Pero los socialistas no han querido, no han querido un gobierno de 21", ha dicho en alusión a la suma de concejales de Junts y PSC.

"He estado esperando a ver cómo acababa toda la situación en el Ayuntamiento de Barcelona y yo creo que la situación está clara. Es decir, los socialistas no quieren saber nada de nosotros, pues ya está", subraya.

Por eso sostiene que "no vale la pena continuar aquí mirando a ver qué pasará. Ya lo sabemos, el alcalde es el señor Collboni. No hay fuerza suficiente para hacerle un voto de censura y yo no voy a hacer cosas extrañas".

Pronóstico: un gobierno estresado

"Barcelona tendrá un problema, un gobierno estresado. No se gobierna bien con 10 concejales". Es el diagnóstico de este médico y político de dilatada experiencia cuando se le pregunta por lo que queda de mandato.

Para Trias, que gobernó con 15 concejales Barcelona entre 2011 y 2015, el alcalde socialista Jaume Collboni quiere demostrar "que se puede gobernar con 10 concejales y con comisionados...".

"Quizá demostraremos que no se necesitan concejales..." y es "un menosprecio al sistema electoral y a la manera de funcionar en los ayuntamientos", advierte Trias, quien no duda en manifestar que Collboni le ha "decepcionado del todo".

Comenta que en estos momentos "el listillo que es capaz de engañar a la gente se lleva el gato al agua y esto no es la manera correcta de hacer política", y lamenta que se haya implantado la "ansia de destruir al adversario", en alusión al apoyo del PP a Collboni para evitar que él fuese alcalde.

Tratamiento: no dejarse engañar

El tratamiento que aconseja Xavier Trias ante estas situaciones es "no dejarse engañar".

"No hay que confiar nunca más en el señor Collboni. No confíen tampoco en el señor (Salvador) Illa, jamás. Usted cree que son de fiar, mi experiencia es que no son de fiar. Son amables, con formas correctas, pero no de fiar", apunta.

En este sentido, admite no saber "de quién me fiaría más, del señor Collboni o de la señora (Ada) Colau" porque, en su opinión, la exalcaldesa y líder de los comunes "tiene más palabra que otros aunque haya sido "bastante antipática" y, asegura, "no se portó bien" con él.

Aún así, Trias afirma que el discurso que pronunciará en el pleno del próximo 26 de julio para despedirse, por segunda vez, del Ayuntamiento y de paso de la política activa no será "amargo" ni se dedicará a "pasar cuentas", sino a "dar las gracias" porque la política le ha dado "mas satisfacciones que disgustos".

"Que us bombin a tots (que os den a todos), ya lo he dicho", ha bromeado Trias, cuando se le ha preguntado si repetiría esta expresión con la que resumió su enfado en el acto de investidura cuando Jaume Collboni le arrebató la alcaldía.