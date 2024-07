Vacaciones con los mejores (A mis hermanos del BOPE)

No siempre uno cumple veinticinco años de casado, siendo además feliz, con su mujer y sus hijos y eso merecía ser celebrado. Así que este verano me iré a Brasil, empezando por Rio de Janeiro, una de las ciudades más bonitas del mundo junto a La Habana, donde les llevé el año pasado. Comprendo que otros tengan otras opiniones, pero a mí no me gustan las ciudades fundamentalmente por sus monumentos, sino sobre todo por sus gentes. Y en Rio de Janeiro, la ciudad con las mejores playas del mundo, tengo también a mi gente. Son mis ya hermanos del BOPE (Batallón Operaciones Policiales Especiales), probablemente la policía que tiene el trabajo más duro y difícil del mundo, y como todas grandes unidades, muchas veces el más incomprendido.

Durante un intercambio de experiencias que tuve allí, ellos hablando de narcotráfico y nosotros de terrorismo, conocí a sus gentes, personas excepcionales: Geison, Carlos, Álvarez etc., hombres personal, profesional e intelectualmente muy preparados, que se enfrentan a los narcos que tienen tomadas favelas enteras jugándose la vida a diario.

Llevo en mi corazón la lucha contra el terrorismo de la mano y defendiendo a la unidad que más hizo para acabar con ETA: Intxaurrondo, con los más de cien comandos desarticulados, los más de novecientos terroristas detenidos, pero también casi cien compañeros caídos. Con ellos me forjé como abogado en la lucha antiterrorista que luego amplié contra los yihadistas. Ese recuerdo hizo que me hermanase con las gentes del BOPE y con sus familias. Por eso me hace especial ilusión que los mejores, que son mi mujer y mis hijos, conozcan y vivan en primera persona que este veterano que es su padre, tiene allí, al otro lado del Atlántico, unos amigos, unos hermanos que si un día necesitan algo no dudaría en hacer por ellos lo que fuese, como ellos se que lo harían por mí.

Comprendo que es un muy personal y extraño este artículo preveraniego, pero cada vez más en mi vida se consolida una idea fija: los míos son mi familia y mis amigos, mi disfrute, mi felicidad, y vale la pena aprovechar cualquier ocasión para ser feliz y ver la vida de forma positiva junto aquellos a los que quieres.

Por supuesto que mis hijos se divertirán y mucho, como cualquier joven en Rio y luego visitaremos otro lugar de Brasil. Será un viaje de familia y de placer de 25 años de casado, pero también para ellos será una experiencia inolvidable conocer a los hombres de los que tanto les he hablado, de los más valientes del mundo, junto a los nuestros.