Vídeo: el ridículo y las dificultades de Pere Aragonès para admitir que su hija va a una escuela concertada

En una entrevista en TV3 con formato cuestionario, el president de la Generalitat, Pere Aragonès ha explicado que su hija también va a una escuela concertada, como la de Salvador Illa, pero ha dado muchos rodeos antes que admitirlo.

Concretamente, dijo que "mi hija va a una escuela, también del servicio público de Cataluña, una escuela concertada de Calella”.

En el cuestionario, a la hora de referirse al tipo de colegio al que va su hija, hace una pirueta para intentar demostrar que un concertado es igual que un colegio público. Sobre su vivienda, asegura que vive en una casa «propiedad de la familia«, con lo que no aclara si se la han comprado él y su mujer o si forma parte del amplio patrimonio de su familia. A la hora de explicar lo que hace en casa, se limita a responder que es él quien se encarga de la cocina porque a su esposa no le gusta. Y, sorprendentemente, cuando tiene que contestar a qué entidades pertenece menciona, entre otras, Òmnium Cultural pero no la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Aragonès estudió en el CEEMontessori-Palau. Es el único colegio catalán que aparece en la lista Forbes de los mejores colegios de España y no forma parte de la provincia de Barcelona, sino que está en Girona. .