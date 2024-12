Las 10 personas que han cambiado la ciencia este 2024 según Nature

Como cada año, la prestigiosa revista científica Nature, ha publicado su lista de las 10 personas que más han contribuido a dar forma a la ciencia de 2024. Y, una vez más, la selección está repleta de personalidades excepcionales gracias a las cuales el mundo es un lugar mejor. Sin embargo… todo hay que decirlo, son mucho menos emocionantes que las de otros años. A pesar del visible intento de Nature para dotar de epicidad a su lista, hay algo que nos deja fríos. Algunos candidatos son todo lo que esperaríamos de los 10 de Nature (como ya se conoce esta lista). Otros, sin embargo, no parecen haber influido en la ciencia de modo alguno, aunque sí en la tecnología o en la percepción social de la ciencia. Ambas importantes, pero no son ciencia como tal.

En cualquier caso, los nominados cubren un amplio espectro de disciplinas, desde la física nuclear hasta la ingeniería aeroespacial pasando por la inteligencia artificial, el derecho climático o… bueno, la subida salarial de los investigadores canadienses. Cada uno de ellos ha recibido un sobrenombre casi epopéyico y, a partir de él, te contamos quién es quién y qué han hecho en esta lista de los 10 de 2024.

Ekkehard Peik, el padre tiempo

Quién es: Físico en el Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB).

Logro destacado: Lideró la creación de un reloj nuclear basado en transiciones de núcleos atómicos, específicamente del torio-229, que promete ser más preciso y robusto que los relojes atómicos actuales. Este avance puede revolucionar la medición del tiempo y las aplicaciones en física fundamental.

Kaitlin Kharas, la defensora del trabajo justo

Quién es: Estudiante de doctorado en cáncer pediátrico en la Universidad de Toronto, Canadá.

Logro destacado: Lideró la campaña Support Our Science (SOS), logrando el mayor aumento salarial en 20 años para estudiantes de posgrado e investigadores postdoctorales en Canadá. Organizó protestas y reuniones con líderes gubernamentales, mostrando un impacto tangible en la sostenibilidad del ecosistema científico canadiense.

Li Chunlai, el guardián de las rocas lunares

Quién es: Geólogo y jefe adjunto de diseño de la misión Chang’e-6 de China.

Logro destacado: Supervisó la recolección y el análisis de muestras del lado oculto de la Luna, un logro sin precedentes. Estas muestras, que incluyen polvo y rocas, aportan claves cruciales sobre la evolución de la Luna y otros planetas del sistema solar.

Anna Abalkina, la cazadora de fraudes

Quién es: Investigadora rusa residente en Berlín, especializada en ética científica y plagio.

Logro destacado: Denunció "fábricas de artículos científicos" y revistas secuestradas que promueven publicaciones fraudulentas, particularmente en Rusia y otros países. Su trabajo ha llevado a la retractación de cientos de artículos y a la creación de herramientas para verificar la legitimidad de revistas.

Huji Xu, el doctor atrevido

Quién es: Reumatólogo e investigador en la Universidad Médica Naval de Shanghái, China.

Logro destacado: Lideró un ensayo clínico pionero utilizando células CAR-T derivadas de donantes para tratar enfermedades autoinmunes graves. Su enfoque audaz podría hacer que estas terapias sean más accesibles y económicas.

Muhammad Yunus, el constructor de naciones

Quién es: Economista, premio Nobel de la Paz y fundador del Banco Grameen en Bangladesh.

Logro destacado: Asumió el liderazgo provisional de Bangladesh tras una revolución liderada por estudiantes. Su enfoque combina reformas institucionales y justicia social, con un enfoque en combatir la corrupción y garantizar derechos humanos.

Placide Mbala, el cazador de virus

Quién es: Epidemiólogo en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica en la República Democrática del Congo.

Logro destacado: Identificó una nueva cepa de la viruela del mono y coordinó respuestas en comunidades vulnerables. Su trabajo aborda enfermedades desatendidas y busca mejorar el acceso a vacunas y tratamientos en África.

Cordelia Bähr, la cruzada del clima

Quién es: Abogada en Zúrich, Suiza.

Logro destacado: Lideró una demanda histórica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determinó que Suiza violó derechos humanos al no abordar adecuadamente el cambio climático. Este caso ha sentado precedentes legales significativos.

Rémi Lam, el detective meteorológico con IA

Quién es: Investigador en Google DeepMind.

Logro destacado: Desarrolló GraphCast y GenCast, modelos de aprendizaje automático que mejoran significativamente las predicciones meteorológicas, reduciendo tiempo de procesamiento y aumentando la precisión en pronósticos de hasta 15 días.

Wendy Freedman, la ranger del cosmos

Quién es: Astrónoma en la Universidad de Chicago.

Logro destacado: Sus mediciones con el telescopio espacial James Webb han avanzado la comprensión de la constante de Hubble y el ritmo de expansión del Universo, reduciendo discrepancias entre métodos previos.

Ellos han sido los señalados, y, desde luego, 2024 ha sido un poco mejor gracias a ellos, pero la lista está incompleta. Es bonito reconocer el esfuerzo y los resultados de los demás y, aunque no tendría sentido hacer una lista intensiva, en este artículo podemos aprovechar las últimas líneas para agradecer el esfuerzo de todos los que contribuyen a diario a la ciencia y la tecnología. Ya sean estudiantes en prácticas o catedráticos a punto de jubilarse. Porque la ciencia es una institución social, no un ente abstracto que dábamos dar por hecho. Y eso significa que la ciencia, sin personas, no existiría.

QUE NO TE LA CUELEN:

Las listas y premios son, intrínsecamente, injustos, pero eso no significa que carezcan de un valor social. Gracias a ellas nos resulta más fácil tener referentes y pueden suponer un incentivo para el desarrollo.

REFERENCIAS (MLA):