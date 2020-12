La ciencia tras la «Cascada de Sangre» de la Antártida

Jill A. Mikucki et al. “A Contemporary Microbially Maintained Subglacial Ferrous “Ocean””. Science , volumen 324, número 5925, pp. 397-400 (2009).

J. Carter et al. “Induction of cryptic metabolites from a rare Antarctic psychrophile, Marinobacter sp.”. Planta Medica, 82, (S 01): S1-S381 (2016).