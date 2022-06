Colores tan nítidos como tus recuerdos

Hemos asistido a una conferencia magistral sobre como científicos expertos en imagen aplican la tecnología en los smartphones, para que plasmen en la fotografía lo que realmente vemos de una imagen tras ser procesada por nuestro cerebro.

Nunca ves únicamente el color. Cuando ves un hermoso cielo azul o disfrutas del resplandor del fuego, tu cerebro está trabajando para construir una imagen. Cuando observamos algo, recurrimos a nuestros recuerdos y conocimiento de cómo se supone que deben verse las cosas, lo que ayuda a nuestro cerebro a compensar instantáneamente variables como el color de la luz. Entonces, ¿cómo le enseñamos a un sistema de cámara a ver como vemos nosotros? ¿Y cómo pueden los smartphones con múltiples sistemas de cámara ofrecer una experiencia de color consistente donde las fotos de gran angular tienen la misma intensidad de gran color que un retrato? Esto es el arte de la ciencia del color.

A través de su asociación única, vivo y ZEISS han colaborado para traer nuevos estándares de calidad de imagen y fidelidad de color a sus smartphones. David Abreu, Senior Scientist, Mobile Imaging, ZEISS Consumer Products, brinda una mirada poco común dentro del laboratorio de imágenes de ZEISS y vivo para comprender cómo ambas empresas se han unido para llevar los estándares profesionales de la ciencia del color al mundo de la fotografía de smartphones.

Desde la captura de una imagen hasta su reproducción en la pantalla, David Abreu propone cinco reflexiones sobre el color y su uso para ayudar a los smartphones de vivo a crear la captura perfecta.

1. El color es un proceso: ya sean los bastones y los conos de nuestros ojos o los sensores RGB Bayer de una cámara digital, la reproducción del color es un proceso complejo. Al ver el color, el cerebro humano compensa dinámicamente variables como qué tan nítidamente nuestros ojos perciben las diferentes longitudes de onda de la luz o cómo la iluminación de una escena afecta lo que percibimos. Por ejemplo, cuando vemos un plátano amarillo bajo una bombilla de luz ligeramente azul, todavía lo percibimos como amarillo. Esto se debe a que nuestro cerebro también usa la memoria de cómo deberían verse las cosas para configurar nuestra percepción.

2. Los colores perfectos no son fieles a la percepción humana: si bien es increíblemente sofisticada, la percepción humana tiene sus límites. Por ejemplo, veremos una escena junto a la chimenea con un tono anaranjado cálido, porque el sistema visual no siempre corrige el balance de blancos en situaciones extremas. Por la misma razón, una escena en “la hora dorada”, justo después del amanecer, tiene un aspecto cálido distintivo. Como resultado, crear un color perfecto en una cámara no coincidirá con las peculiaridades de la visión humana. Reproducir estos procesos para hacer coincidir la visión artificial con la percepción humana es un desafío clave de la ciencia del color e impulsa nuestro desarrollo de algoritmos para reproducir agradablemente la percepción humana.

3. En el laboratorio y sobre el terreno: los científicos del color en vivo utilizan pruebas de laboratorio con equipos y objetivos especializados, pero también capturan imágenes en el mundo real. Por ejemplo, escenas comunes como el color de la hierba verde tienen que parecer reales. Nos aseguramos de esto apoyando las pruebas de laboratorio con el rodaje de estas escenas en el mundo real, ¡llevando, literalmente, la cámara sobre el terreno! Luego recalibramos el sistema de cámara para asegurarnos de que las imágenes resultantes se acerquen más a la realidad.

4. Los consumidores quieren colores diferentes a los de los profesionales. La reproducción del color es una cuestión de criterio y de precisión. “El sistema de imágenes puede apuntar a crear colores tal como son, cómo se recuerdan o cómo el usuario quiere que sean”, explica David Abreu. “Sabemos que los consumidores desean imágenes más vívidas y listas para compartir. Estos pueden no ser estrictamente reales, pero pueden sentirse más cerca de cómo experimentamos y recordamos”. Esta es la razón por la que los dispositivos vivo ofrecen dos modos de color diferentes: vivo Vivid Colour, que ofrece un aspecto más colorido e inmediatamente agradable “directamente desde la cámara”, y ZEISS Natural Colour, que proporciona un color más real y preciso. Este segundo modo es especialmente valioso para los fotógrafos y profesionales más ambiciosos que desean ajustar manualmente el aspecto de sus imágenes, ya que ofrece un punto de partida más neutral para la posproducción de colores.

5. Crear una experiencia de color consistente con múltiples sistemas de cámara. Hoy en día, buques insignia como el vivo X70 Pro ofrecen sistemas de imágenes increíblemente sofisticados con múltiples módulos de cámara que cubren una amplia gama de necesidades, ya sean selfies. macro, gran angular o teleobjetivo. Sin embargo, garantizar que este conjunto de hardware funcione de manera consistente es un arte en sí mismo: cada elemento de la cadena de imágenes, desde la lente hasta el sensor, afecta la reproducción del color. Diferentes lentes tienen diferentes propiedades de absorción para diferentes longitudes de onda de luz, cada una de las cuales debe corregirse en consecuencia. Mientras tanto, los diferentes sensores pueden responder a diferentes colores de manera diferente. Dentro del laboratorio de imágenes de vivo, se pone un esfuerzo especial en probar, calibrar y hacer coincidir el color de cada módulo de cámara para garantizar que todos ofrezcan una salida uniforme. David Abreu concluye: “Como resultado, el usuario puede estar seguro de que, independientemente de cómo quiera fotografiar su imagen, extraerá los mismos colores increíbles”.

vivo y ZEISS – Partners en la excelencia

A través del acuerdo vivo ZEISS Global Imaging Partnership, anunciado en diciembre de 2020, vivo y ZEISS se han asociado para llevar los estándares fotográficos profesionales al mundo de los smartphones. En el corazón de esta asociación estratégica a largo plazo se encuentra el innovador vivo ZEISS Imaging Lab: este exclusivo programa conjunto de I+D está estableciendo nuevos puntos de referencia para la excelencia en imágenes de smartphones mediante el desarrollo de nuevos dispositivos vivo que cuentan con diseños ópticos avanzados. Mientras tanto, los rigurosos procesos de prueba garantizan los estándares de calidad profesional, lo que ayuda a los usuarios de vivo a lograr su Captura Perfecta.