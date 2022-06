Descubierto el posible talón de Aquiles de las bacterias que permitirá acabar con ellas

Lavado con alcohol-acetona, que solubiliza el compuesto de yodo y violeta de genciana que se ha formado. En las bacterias gram+, la pared impide que el compuesto salga del interior, pero en el caso de las gram-, al no tener una pared tan gruesa, pierden el color y por eso quedan trasparentes.

Por último se suele añadir safranina, un compuesto rojo que tiñe a las bacterias gram- para que se vean mejor. Algunas bacterias no se colorean con la safranina y, por tanto, no se consideran gram-, si no gram indeterminadas