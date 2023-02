Última oportunidad para ver el cometa que no volverá en 50.000 años (o nunca)

C/2022 E3 (ZTF), así se llama del que muchos están hablando. Su nombre es más sencillo de comprender de lo que parece. La “C” indica que es un cometa, el “2022″ porque lo descubrimos en marzo del año pasado y ZTF son, simplemente, las iniciales de “Zwicky Transient Facility”, las instalaciones donde se observó por primera vez. Por suerte, la sociedad ya lo ha rebautizado con un nombre más pronunciable: el cometa verde. Puede sonar como si fuera un nuevo superhéroe del Universo Marvel, pero hace referencia a su color verde. Y, este color, se debe a su vez a la composición del cometa, ya que, cunado son sometidos a determinadas radiaciones (en este caso la ultravioleta que proviene del Sol) distintos gases empiezan a brillar cada uno con un color distinto.

No obstante, para la población general, lo más importante de este cometa tiene que ver con su exclusividad, porque si no lo ves ahora, has de saber que no tendrás la oportunidad de volverlo a ver mientras vivas. Tal vez pienses que si ahora eres muy joven y vives suficientes años, puedas llegar a la siguiente cita, pero me temo que ni así. La próxima vez que nos visitará C/2022 E3 (ZTF) será dentro de 50.000 años, si es que lo volvemos a ver. Porque, si somos estrictos, todavía no está del todo claro si estamos ante un cometa con trayectoria hiperbólica, esto es, que no se cierta sobre sí misma, por lo que no volverá a pasar por aquí. Aunque, pongámonos en el mejor de los casos y asumamos que vuelve cada 50.000 años, eso será en el año 52023. O, visto de otra forma, la última vez que nos visitó fue hace 50.000 años, cuando a los neandertales todavía les quedaban 10.000 años antes de extinguirse, pero es que los mamuts todavía tendrían 46.000 años más. Tendríamos que esperar 46.500 años para que se erigiera Uruk, la primera ciudad de la historia. Vamos, que nos lo tomemos como nos lo tomemos, es una oportunidad única.

¿Cómo puedo verlo?

Las buenas noticias son que este cometa podrá verse especialmente bien desde el hemisferio norte y que, gracias a su luminosidad y cercanía, podrá distinguirse en el cielo a simple vista, sin necesidad de utilizar telescopio o siquiera prismáticos. La mala noticia es que puede decepcionarnos si imaginamos un espectáculo como el de C/2020 F3 (NEOWISE), que iluminó nuestras noches de julio de 2020, cuando todavía estábamos confinados. Aunque tampoco sería justo compararlos, el valor que, como público, podemos encontrar en C/2022 E3 (ZTF), es el de su infrecuente paso por nuestro vecindario, porque NEOWISE nos visita cada 6800 años, que, aunque parece mucho tiempo, comparado con el cometa verde es un abrir y cerrar de ojos.

El cometa alcanzó su punto más cercano a la Tierra esta madrugada, por lo que, aunque su momento de máxima visibilidad ya ha pasado, todavía puede verse en el cielo. No obstante, no debemos confiarnos. Si pensamos que una semana después de su máximo será tan visible como una semana antes, estaremos olvidando un detalle. Los cometas tienen dos colas, una más modesta que dejan a medida que avanzan y algunas partículas se desmigajan por el camino. La otra se debe a la presión de radiación de una estrella cercana, que funde y empuja su materia en dirección contraria a la estrella. El caso es que C/2022 E3 (ZTF) llegó a su punto más cercano al sol el 12 de enero de este año y, desde entonces, la presión de radiación y, por lo tanto, una de sus colas, se ha ido reduciendo (a grandes rasgos).

No obstante, si queremos probar suerte necesitaremos lo siguiente: que el cielo esté despejado, que el horizonte no esté demasiado bloqueado por otros objetos, acudir a nuestra cita un poco antes del amanecer (que mañana será a las 8:24), mirar hacia el noroeste y, aunque no sea necesario, siempre conviene tener con nosotros unos prismáticos que mejoren nuestra experiencia. Porque, aunque podamos ver el cometa con nuestros ojos desnudos, la experiencia mejorará mucho si ponemos unas lentes de por medio.

QUE NO TE LA CUELEN:

Es cierto que no volveremos a ver este cometa hasta dentro de 50.000 años, pero veremos otros. La rareza de un evento puede verse de dos maneras: como la frecuencia con la que pasa algo concreto (que un dado en especial marque un 5), o la de que ocurra algo, en general (que algún dado del planeta marque un 5). Visto de ese modo, que este cometa pase cada 50.000 años no es tan especial, porque tenemos la suerte de ver alguno todos los años.

