Así ha sido el tenso lanzamiento de la primera misión privada a la Luna

Sabíamos que la era espacial había llegado, pero no nos habíamos dado cuenta de las complejidades comerciales que suponía. Los logros ya no tienen la cara de héroes como Armstrong o Aldrin, ahora son medallas que le colgamos a empresas privadas. Eso no es malo, es parte de la desromantización que va asociada con toda evolución tecnológica. Cuando viajamos en avión no sentimos lo mismo que sus primeros pasajeros y ya no hay mística alguna tras los coches. Sin ir más lejos: la última noticia espacial celebra que, por primera vez, una empresa privada ha lanzado un aterrizador que ya está camino de la Luna. La mañana del 8 de enero de 2024, un cohete Vulcan Centaur ha despegado con éxito desde Cabo Cañaveral, en Florida. En su interior portaba el aterrizador en cuestión, un bloque mecánico de 2,5 metros de ancho por 1,9 de alto, capaz de cargar 90 kilos de carga útil.

La empresa en cuestión no es Space X ni Virgin Galactic ni ninguna de las más mediáticas. Su nombre posiblemente no le suene a nadie: Astrobotic. En su interior, aprovechando esa carga útil de 90 kilos, lleva seis experimentos para la NASA porque, aunque sea de una empresa privada, en realidad, es el primer vuelo del programa de Servicios de Carga Lunar Comercial de la agencia espacial, que pretende externalizar algunos de los servicios aprovechando empresas privadas. En estos experimentos se han visto implicados una gran variedad de países: Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido, Seychelles, Japón, Hungría, Argentina y México. Ahora que la misión, conocida como Peregrine Mission One ya está de camino a la Luna, solo queda esperar. La sonda debería empezar a orbitar nuestro satélite en 12 días y el aterrizaje tendrá lugar el 23 de febrero, tras muchas órbitas, esperando el momento adecuado para que todo vaya lo mejor posible.

¿El primer aterrizaje en medio siglo?

Aparte de todo lo que ya hemos enunciado, hay otro motivo para que esta misión haya sido especialmente esperada por los medios, pero no es del todo precisa. Según algunos, esta será el primer aterrizaje lunar en más de 50 años. Y es cierto que desde 1972 no habíamos intentado poner pie en el suelo lunar, pero estamos hablado a pies humanos literalmente. Si nos referimos a máquinas como los famosos rovers que ruedan sobre lunas y planetas extraterrestres, la afirmación se cae. Sin ir más lejos, en los últimos años hemos podido leer unas cuantas noticias relacionadas con alunizajes, artefactos que hemos puesto en la Luna, e incluso alguna inquietante fotografía tomada desde su superficie, como aquella que mostraba una especie de casa que, evidentemente, resultó no ser otra cosa que una gran roca.

No obstante, sí que es verdad que parte de la expectación por este lanzamiento se debe más a una cuestión de narrativa que de logros en sí misma, pero no tanto porque llevemos 50 años sin aterrizar un artefacto en la Luna, sino porque esta misión llevaba retrasándose desde 2021. Por aquel entonces, la misión solo contaba con 14 cargas útiles, 6 menos que ahora, por lo que el retraso ha venido acompañado de una sustancial mejora de la misión. Aquella misión tuvo que aplazarse porque había retrasos en las pruebas de la carga útil y del motor, y las empresas y agencias implicadas no podían asumir tal riesgo. En principio, se reprogramó para el 4 de mayo de 2023, pero llegada la fecha, la misión seguía sin estar preparada, así que reagendó el lanzamiento para finales de ese mismo año. Sin embargo, los retrasos continuaron y no ha sido posible lanzar la misión hasta este año, a principios de 2024.

Este proyecto lleva flotando en la prensa desde 2018 y, con un poco de suerte, en cuestión de un mes y medio, habrá concluido su viaje y estará sobre la Luna, preparado para explorar sus toneladas de fino polvo gris. Comparado con todo lo que ya ha vivido este proyecto, la espera será mínima, pero eso no significa que resulte menos pesada. Ahora hay que hacer frente a la tensión de la incertidumbre. Aunque hemos normalizado las misiones espaciales, estas siguen siendo tremendamente complicadas y cualquier cosa puede fallar en las próximas semanas. Hasta el último instante, el mismo 23 de febrero, no sabremos si la Peregrine aterrizará o se estrellará contra nuestro satélite.

QUE NO TE LA CUELEN:

No será la primera vez que alunicemos desde 1972. Sin embargo, la NASA está cada vez más cerca de volver a poner humanos sobre la luna, y eso sí que será un logro inaudito para los últimos 50 años.

