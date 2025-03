Pierden contacto con la nave de Starship tras su lanzamiento

Ayer SpaceX lanzó el octavo vuelo de prueba de su megacohete Starship, enviando el vehículo de 123 metros de altura desde la lanzadera Starbase en el sur de Texas. Siete minutos después, el enorme propulsor de la primera etapa de Starship, conocido como Super Heavy, regresó a Starbase para ser atrapado por los brazos de la torre de lanzamiento. Fue la tercera vez que SpaceX ha demostrado esta asombrosa técnica.

Al mismo tiempo, la etapa superior de 52 metros, llamada Starship, o simplemente "Ship", siguió volando, en dirección sureste hacia el Océano Atlántico. El plan del vuelo 8 requería que Ship desplegara cuatro cargas útiles (versiones ficticias de los satélites de Internet Starlink de SpaceX) en su trayectoria suborbital unos 17,5 minutos después del despegue antes de aterrizar para un amerizaje controlado en el océano Índico frente a Australia Occidental aproximadamente 50 minutos después.

Sin embargo, eso no sucedió. Varios de los seis motores Raptor de Ship dejaron de funcionar hacia el final de su ascenso y el vehículo comenzó a girar sin control. Nueve minutos después, SpaceX perdió contacto con Ship que, presumiblemente, detonó en su trayecto.

“Obviamente, hay mucho que analizar, mucho que excavar, y vamos a ponernos manos a la obra – explicó Dan Huot de SpaceX durante el vídeo del lanzamiento -. Tenemos mucho más que aprender sobre este vehículo”.

SpaceX atribuyó la anomalía del Flight 7 a “una respuesta armónica varias veces más fuerte en vuelo que la que se había visto durante las pruebas, lo que provocó un mayor estrés en el hardware del sistema de propulsión. Ese estrés provocó fugas de propulsor, que a su vez desencadenaron incendios sostenidos”.

A lo largo de las misiones, SpaceX planea traer tanto Super Heavy como Ship de regreso a Starbase para las capturas en la torre de lanzamiento. Esta estrategia reducirá el tiempo entre lanzamientos para el cohete completamente reutilizable, que SpaceX pretende volar varias veces al día.

