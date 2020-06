Cinco productos electrónicos de AliExpress rebajados solo esta semana

Uno de los mejores televisores del mercado y entre los más vendidos de los últimos meses está, solo esta semana, rebajado en un 21%. Este televisor LG de entre 49″ y 55″ 4K tiene panel IPS con hasta 178º de visión y es compatible con formatos HDR10 y HLG. Con Procesador Quad Core de 10 bits, analiza cada fotograma para mejorar cada imagen. Sonido envolvente Ultra Surround (20W). Conexiones: DVB-T2/C/S2, 3 HDMI 2.0, 2 USB, 1 Salida Óptica, Entrada LAN, USB Grabador.

Otra oferta interesante que dura esta semana, la videoconsola PS4 con The Last of Us, Uncharted Collection, Uncharted 4 y El Legado Perdido con un 10% de descuento.

El móvil de moda, solo hasta el viernes con un 20% de descuento el Xiaomi Redmi Note 9S: 64GB ROM, 4GB RAM/128GB ROM, 6GB RAM (Snapdragon™ 720G, Android... Los clientes destacan la calidad del teléfono y, sobre todo, que llega en solo 2 ó 3 días a sus casas.

El robot aspirador Conga 4090, ahora con ahorros de hasta 330 euros. 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo gracias a su tanque mixto para sólidos y líquidos. Limpia el 100 % de la superficie recorrida de forma eficiente, ordenada e inteligente con Wi-Fi y App. Con muy buenas opiniones de los clientes. En oferta solo hasta el viernes.

Última de las ofertas de AliExpress que recomendamos, este cepillo de dientes eléctrico Oral B Pro 2 2700.Recargable, viene con pasta de dientes de regalo y un descuento del 35%.

(Los precios mostrados pueden sufrir variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)