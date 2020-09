10 productos para la casa en oferta solo durante dos días

Sartenes en oferta, nuestro primer producto recomendado en esta campaña de AliExpress. Se trata de un juego de 3 sartenes antiadherentes de aluminio acabado cobre 20 24 28cm. Para cocina de gas, vitroceramica, inducción. Comprando ahora te ahorras 32 euros, un 46% de descuento.

Segunda sugerencia, este dispensador de agua a mitad de precio.

Una oferta para la lista de la compra. Un 33% de descuento en Finish Pro Kit: All in One 25+10 pastillas + Limpiamáquinas Líquido + Abrillantador + Deo + Sal 2 kg - Lavavajillas Lavaplatos. Te ahorras 12 euros.

También a mitad de precio, esta caja de 50 mascarillas para evitar contagios por el coronavirus.

Juegos de sábanas en oferta, con una veintena de modelos y colores para elegir.

Para dar un ambiente especial a tu casa, a mitad de precio este himidificador líder en ventas y en opiniones de los clientes: Humidificador eléctrico saengQ, difusor de aceites esenciales, Humidificador ultrasónico de grano de madera, humidificador de aire, Mini generador USB y luz LED.

Otra opción para mejorar el ambiente de tu casa es un generador de ozono. Este modelo tiene un 30% de descuento y opiniones favorables de los clientes.

Muy práctica esta máquina de envasado al vacío de alimentos a mitad de precio hasta las 9 de la mañana del jueves.

Echa también un vistazo a esta aspiradora robot a mitad de precio con la garantía Xiaomi.

Por último, esta cafetera express Cecotec en la que puedes ahorrarte cerca de 50 euros. Tiene muy buenas opiniones de los clientes.

(Los precios mostrados pueden sufrir variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)