Procesador de alimentos

Nuestra primera propuesta es este procesador de alimentos Multipro Compact Plus de la marca Kenwood con múltiples accesorios ideales para la cocina. Funciona enchufado a la red eléctrica.

Fabricado en acero inoxidable, tiene una potencia de 800 watios y unas medidas de 20 x 36,5 x 23 (L x A x F). Su peso es de 5,6 Kg.

Un vistazo a todas sus características que es mucho más que cualquiera de los utensilios de cocina que conocías, y ahora además con 20 euros de descuento:

Báscula incorporada con pantalla digital.

Discos de corte y rallador.

Picadora de vidrio.

Exprimidor de cítricos.

Batidores extra

2 velocidades diferentes.

Espumador de leche

Y aquí va un capricho: un espumador de leche de 500 W para espumar la leche en un instante y con función de espumador en frío. Cuatro variantes seleccionables de consistencia de la espuma: consistente caliente, cremosa caliente, poca espuma y espuma fría. Funciona enchufado a la red eléctrica.

Por apenas 28 euros es un producto de lo más completo: Base giratoria en 360°. Revestimiento antiadherente de la marca ILAG. Desconexión automática de seguridad y protección en caso de falta de agua. Carcasa de acero inoxidable con resistencia oculta..

Tiene una capacidad para almacenar leche de 300 ml y para espumar de150 ml. Potencia: 500 W. Longitud de cable: 85 cm. Medidas: 20,6 x 15 x 10,9 cm (L x A x F). Peso: Base con cable: 170 g. Envase: 720 g. Tapa: 47 g. Pieza batir: 3 g. Incluye una varilla batidora y un mezclador.

Smoothie maker en oferta

Vamos a terminar estas tres propuestas de hoy con un utensilio que quizás no soñaste jamás con tener, pero que una vez que lo uses, si te gustan los productos sanos y naturales, no podrás dejar de utilizar.

Se trata de este Smoothie maker 2 go de la marca Gourmetmaxx, con el que podrás hacer deliciosos batidos de una forma muy sencilla.

Se puede transportar sin que se desborde y conservando la frescura de los alimentos, también cuando están triturados.

Consta de un recipiente de cristal fácil de limpiar y reutilizable. La batidora se puede cargar fácilmente mediante USB en la Power Bank o en el cargador del coche. La potencia de la batería dura hasta 10 batidos o smoothies frescos. Funciona con bateria (incluida).

Aprovecha la oportunidad increíble porque, solo durante unos días, ¡está a mitad de precio!

Y si además de estos mini electrodomésticos quieres echar un vistazo a toda la oferta de cocina que tiene Lidl en su web, eocntrarás desde panificadoras hasta mini freidoras, pasando por cafeteras de todo tipo, tostadoras, hornos o picadoras que han triunfado en ventas.

(Los precios mostrados pueden sufrir variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)