Láminas de arte que decoran tu hogar

Decorar las paredes de nuestra casa es una tarea sencilla y muy agradecida. Los cuadros y láminas dan personalidad a nuestros hogares llenándolos de estilo y color. No importa si estás estrenando tu casa o simplemente te apetece hacer un cambio en la decoración de tu hogar.

Las láminas son una forma ideal de cambiar nuestra decoración. Desde obras clásicas a fotografías de paisajes, escenas o colores. El abstracto, el cubismo o el arte realista ya no tienen porque reservarse a los cuadros clásicos. Con las láminas podrás llevar el arte a tus paredes por muy poco dinero.

¡ Nunca ha sido tan fácil cambiar el ambiente de una casa!

Hoy hemos seleccionado para ti un conjuntos de láminas de la casa MADE con diferentes estilos para que elijas aquella que mejor le va a tu estilo y a tu hogar.

Láminas enmarcadas

Listas para colgar en tu pared

NATURAL HISTORY MUSEUM

Juego de 3 láminas Whale FOTO: MADE.COM

Juego de 3 láminas enmarcadas A3 Vintage Whale

Diseñado por Natural History Museum

NATURAL HISTORY MUSEUM – TOCO TOUCAN

Juego de 3 láminas Toco Toucan FOTO: MADE.COM

Juego de 3 láminas enmarcadas Toco Toucan

Diseñado por Natural History Museum

WARM

Juego de 3 láminas Dan Hobday FOTO: MADE.COM

Juego de 3 láminas enmarcadas A2 de Dan Hobday

RICH ABSTRACT I

Lienzo Rich Abstract I FOTO: MADE.COM

Lienzo impreso enmarcado, 60 x 90 cm

Láminas decorativas sin enmarcar

LEVITATION

Levitation de Denis Boudart FOTO: MADE.COM

Lámina de Denis Boudart, 50 x 70 cm

BLUE IMPACT

Blue Impact de Laurance David FOTO: MADE.COM

Lámina de Laurence David, 50 x 70 cm

MUSIC 01

Music 01 de Mae Studio FOTO: MADE.COM

Lámina de Mae Studio, 50 x 70 cm

COMPOSITION 2

Composition 2 de Mae Studio FOTO: MADE.COM

Lámina de Mae Studio, 70 x 100 cm

HER PRINT

Her Print de Kit Agar FOTO: MADE.COM

Lámina de Kit Agar, 50 x 70 cm

DOUG THE DACHSHUND

Doug the Dachshund de All The Way To Paris FOTO: MADE.COM

Lámina de All The Way To Paris, 50 x 70 cm

THE BLUE CAPE

The Blue Cape de Amelie Hegardt FOTO: MADE.

Lámina de Amelie Hegardt, 50 x 70 cm

WAITING AT ART ET METIER

Waiting at art et metier de Sofia Lind FOTO: MADE.COM

Lámina de Sofia Lind, 50 x 70 cm

TRANSPARENT ROSE

Transparent Rose de Berit Mogensen López FOTO: MADE.COM

Ilustración de Berit Mogensen Lopez, 100 x 70 cm

BALANCE

Balance de Berit Mogensen López FOTO: MADE.COM

Ilustración de Berit Mogensen Lopez, 50 x 70 cm

EDIT No. 020

Edit No. 20 de The Poster Club FOTO: MADE.COM

Colección de láminas de The Poster Club

