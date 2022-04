Juegos educativos para perros

Si quieres que tu perro se mantenga sano, su salud física no es lo único que debe preocuparte. La salud mental es un asunto que a menudo los dueños olvidamos y que hay que cuidar especialmente en aquellos animales que viven en ciudad.

Sacar al perro de paseo todos los días por las mismas calles, no supone ningún estímulo para su cerebro; tirarle la pelota esperando que eso le canse lo suficiente para que esté tranquilo en casa, puede tener un efecto contrario pues ya que les provoca un subidón de adrenalina que le pondrá más nervioso. Y no, un perro nervioso no es un perro feliz.

¡Los perros se divierten aprendiendo! Existen en el mercado muchos juegos diseñados expresamente para activar la mente y ejercitar la inteligencia de los perros. A la hora de elegir un juguete para nuestro perro, deberemos tener en cuenta su nivel de dificultad y elegir el más adecuado a su edad y a su raza, tamaño y tipo de actividad.

Hoy te vamos a recomendar algunos juegos educativos para tu perro de la mano de Trixie, el experto en productos animales, con precios siempre asequibles y de gran calidad.

Trixie Dog Activity Gambling Tower

Nivel de dificultad 1

Juguete para mascota Trixie Dog Activity Gambling Tower FOTO: AMAZON

Gamble Tower de Trixie de nivel 1, es el juguete ideal para perros que se enfrentan por primera vez a los juguetes interactivos. Este juego estimula el instinto curioso del perro al mismo tiempo que activa su inteligencia.

¿En qué consiste?

El juego consta de tres bandejas a distintos niveles de altura en los que se colocamos los premios. El perro intentará que caigan haciendo que vayan bajando de nivel hasta llegar abajo donde podrá cogerlos. En la base también hay dos conos donde escondemos también premios para que descubran al hacer que estos caigan.

Trixie Dog Activity Juego Interactivo

Nivel de dificultad 2

Juguete mascota Trixie Dog Activity Juego Interactivo FOTO: AMAZON

Consiste en un tablero de juego con multitud de opciones interesantes en 4 módulos diferentes que podrás ir cambiando de posición para que no se acostumbre.

El perro utiliza su inteligencia para abrir las cajas usando diferentes técnicas para conseguir su premio. Las diferentes formas de acceder a las cajas son un reto para el perro y aunque el material del juego es muy resistente te sorprenderá la delicadeza que empleará para abrir sus cajas tirando de los cordones.

Trixie Dog Activity Turn Around

Nivel de dificultad 2

Juguete mascota Trixie Dog Activity Turn Around FOTO: AMAZON

Disfrutarás viéndole jugar mientras le da vueltas a la mejor manera de conseguir su premio.

El juego consiste en una con 3 recipientes giratorios y 2 tapas cada uno. Hay dos niveles de dificultad con diferentes aperturas de tapa. El perro consigue sus premios al girar los recipientes.

Trixie Dog Activity Flip Board

Juguete mascota Trixie Dog Activity Flip Board FOTO: AMAZON

El tablero de actividades Flip Board de Trixie es un estímulo cognitivo para tu perro, a la vez que un gran entretenimiento. El juego consiste en encontrar los snacks o las croquetas de pienso que hayas escondido en los distintos compartimentos. Tu perro tendrá que probar diferentes técnicas de apertura.

El tablero tiene varios compartimentos, unos con tapa deslizante y otros con tapa abatible, así como unos bolos bajo los que ocultar los premios. Y para que tu perro no pierda el interés con el tiempo, se incluye un cuaderno con ejercicios para resolver.

Trixie Dog Activity Move to Win

Nivel de dificultad 3

Juguete mascota Trixie Dog Activity Move to Win FOTO: AMAZON

Un sofisticado juego de estrategia para perros expertos en este tipo de juegos. Abrir tapas, empujar cajones, levantar conos… La diversión y el estímulo mental están asegurados con este juego en el conseguirán sus recompensas empleando diferentes estrategias.

Mediante la apertura de los cajones utilizando los bucles o moviendo el punzón entra en el perro a su recompensa FOTO: AMAZON

