2 de mayo: este es el mejor libro sobre Madrid de los últimos años

No es una novela, no es un libro de memorias, no es una guía de viajes. No es un libro a favor de Madrid, pero tampoco en contra. O, como resume muy bien la opinión de una de sus lectoras en la web de Casa del Libro, es un libro “para los que son de Madrid y para los que, no siéndolo, aman esta ciudad. E incluso para que la odian pero son incapaces de abandonarla”.

“Madrid”, del escritor Andrés Trapiello, es posiblemente el mejor libro sobre la capital escrito en muchos años, repleto de anécdotas, personajes marginales, recuerdos, vivencias, estadísticas, descripciones y recuerdos. Es un libro que se lee por lo que cuenta su autor de la ciudad y por lo que han contado de ella todos los grandes escritores que han paseado por sus calles, a los que Trapiello cita con generosidad.

Acaba de sacar al mercado su 12ª edición, y ha recibido prestigiosos galardones como el Premio Las Librerías Recomiendan 2021 al mejor libro de no ficción.

“Madrid” es también un repaso bibliográfico no para eruditos, sino para amantes y escépticos de Madrid en el que cada cita, cada anécdota, están perfectamente justificadas. En especial las de Benito Pérez Galdós o Pío Baroja, por quienes el autor parece sentir especial predilección, hasta el punto de que al lector le dan ganas de salir a la calle, por ejemplo, para ver la casa donde “vivieron” Fortunata y Jacinta.

Trapiello, una medalla de oro que no gustó a la izquierda

Por todo ello, y por mucho más, el “Madrid” de Trapiello es la especial recomendación que la sección De Compras de La Razón para este 2 de mayo, festividad de la Comunidad de Madrid. Su autor, recientemente galardonado con el Premio Mariano de Cavia, ya obtuvo el pasado año la medalla de oro de la ciudad, lo que le valió una crítica por parte del PSOE que ni su propio portavoz de entonces, Pepu Hernández, supo justificar.

"Madrid", de Andrés Trapiello FOTO: De Compras La Razón

Libros recomendados sobre Madrid y el 2 de mayo

Al margen del “Madrid” de Trapiello hay otros muchos libros sobre la capital, la Comunidad de Madrid o el 2 de mayo muy recomendables. Aquí van solo 5 que puedes comprar en Amazon, El Corte Inglés, Casa del Libro, la FNAC o las mejores librerías: