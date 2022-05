6 Regalos de Doctor Strange que nos vuelven locos

¿Ya has visto la última película de Doctor Strange? Si eres de los que no te pierdes ni una de las pelis de los Vengadores…Es más, si el Doctor Strange es uno de tus superhéroes favoritos, estás en el sitio perfecto.

Porque hoy aprovechando el lanzamiento de la última película Doctor Strange en el multiverso de la locura (“Doctor Strange In The Multiverse Of Madness”), hemos recopilado para ti y para todos los frikis y coleccionistas del mundo Marvel, una serie de regalos y artículos de Doctor Strange que te van a volver loco.

Ya sea para llevarlo encima, para decorar tu dormitorio, para coleccionar en tu vitrina o para regalar a tu mejor amigo o amiga sea cual sea su edad, seguro que encuentras el regalo perfecto.

YouU Llavero y colgante Ojo de Agamotto Dotor Dtrange

Camiseta oficial Doctor Strange

Taza Doctor Strange

Funko Pop Doctor Strange

Figura de 25 cm

Lego Doctor Strange Multiverso

YouU Colgante y Llavero Doctor Strange “Ojo de Agamotto”

Lleva la magia contigo

YouU colgante y llavero Doctor Strange "Ojo de Agamotto" FOTO: AMAZON

Dos piezas, colgante y llavero “Ojos de Agamotto”, fabricadas en aleación de zinc de gran calidad. Ideal para cosplay y para lucir con tu ropa informal en tu día a día.

Camiseta Doctor Strange - Multiverse Of Madness

Queda de locura

Camiseta Doctor Strange - Multiverse of Madness FOTO: AMAZON

La camiseta oficial del Multiverso de la locura del Dr Strange. 100% algodón. Diseño para hombre y para mujer.

Taza Marvel Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Desayuna con tu superhéroe favorito

Taza Marvel Doctor Strange en el Multiverso de la Locura FOTO: EL CORTE INGLÉS

No hay nada como desayunar con tu superhéroe favorito, algo que podrás hacer cada mañana con esta taza de cerámica tematizada de la película Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Figura Funko POP Doctor Strange “What If – Doctor Strange Supreme”

Expande tu colección Funko

Figura Funko POP Doctor Strange FOTO: AMAZON

Añade a tu colección de funko esta figura POP Marvel: “What If – Doctor Strange Supreme” de 9,5 cm en su caja original de exhibición con ventana para los auténticos coleccionistas.

Figura Doctor Strange 25 cm

¡Una auténtica locura para coleccionistas!

Figura Doctor Strange 25 cm FOTO: FNAC

Estatua de Doctor Strange a escala 1/10, tamaño aprox. 25 cm. Modelo de la línea ARTFX Premier de Kotobukiya. Viene con una base para colocarla en donde quieras.

Juguete LEGO Marvel de Construcción de Acción Doctor Strange En el Multiverso de la Locura

Una terrorífica aventura

Juguete Lego Marvel de Construcción de acción Doctor Strange en el Multiverso de la Locura FOTO: EL CORTE INGLÉS

Pásalo genial con la monstruosa diversión de este juguete LEGO para niños a partir de 8 años inspirado en la película Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, de Marvel Studios.

Figuras que se incluyen en el juego de Lego FOTO: EL CORTE INGLÉS

Este versátil set incluye 3 populares minifiguras LEGO Marvel: Doctor Strange (con una capa que se puede quitar), Wong y América Chávez. El cíclope cuenta con tentáculos articulados. Al final del día, el terrorífico monstruo quedará de miedo expuesto en su habitación.

