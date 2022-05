Mochilas para los campamentos de este verano

Si todavía no has reservado plaza para el campamento de verano de tus hijos, date prisa, porque queda poco para que acaben las clases y las vacaciones de verano escolares son demasiado largas. Ir de campamento es una opción que les encanta, incluso a los más reacios al principio. Para ello, hay que preparar todo lo que se van a llevar y una mochila, grande, de senderismo, es la ideal para que no les falte de nada. Se convertirán en auténticos aventureros.

HOMIEE Mochila de Senderismo de 50 litros

Tiene buena ventilación, aislamiento térmico, resistencia a la humedad y propiedades de absorción de impactos. Pesa sólo 960 gr

Mochila de senderismo Homiee 50 litros FOTO: AMAZON

La mochila tiene múltiples bolsillos y compartimentos. Tiene correas de hombro más gruesas, para mayor comodidad, hechas de tela de malla de nido de abeja. La ventilación de malla reduce la presión en la espalda y mejora la comodidad.

Lixada mochila de senderismo gran capacidad

La mochila está hecha de material de nilón con la máxima resistencia y durabilidad para resistir al agua y resistir el mal tiempo

Mochila de senderismo Lixada FOTO: AMAZON

Tiene un compartimento principal espacioso y numerosos bolsillos para cualquier cosa necesaria en su viaje. Con un poderoso sistema de suspensión, para hacer más llevaderas las travesías.

ZOMAKE mochila plegable ligera

Ultra ligera y plegable en bolsillos pequeños (tamaño ipadmini)

Mochila plegable Zomake FOTO: AMAZON

Esta mochila está diseñada con capacidad de 35 litros y plegable para viajes sólo de día y largos. Cuenta con compartimento principal, dos bolsillos delanteros con cremallera, dos bolsillos laterales y un punto de conexión externo.

Doshwin 70L

Tiene 10 compartimentos, para que puedas organizar bien tus artículos

Mochila Doshwin de 70 litros FOTO: AMAZON

La esponja de nido de abeja mantiene el flujo de aire y alivia la contrapresión, correas ensanchadas y engrosadas en forma de S para reducir la presión de los hombros.

* Los precios mostrados pueden experimentar variaciones a la alta o a la baja desde el momento de su publicación.